Seis días antes del voto de confianza, Macron le pide al campamento del gobierno que “trabaje” con la PS

Publicado el 2 de septiembre de 2025 a las 7:36 p.m.

Actualizado el 2 de septiembre de 2025 a las 8:06 p.m. Lectura: 2 min.







El presidente Emmanuel Macron reunió los jefes de la coalición del gobierno el martes 2 de septiembre para ordenarlos a “Trabajar con socialistas”seis días antes del voto de confianza en el parlamento que parece perdido de antemano para el primer ministro François Bayrou.





Con motivo de un almuerzo en Elysée, el jefe de estado reunió al primer ministro, Gabriel Attal (Renaissance), Edouard Philippe (Horizons) y Bruno Retailleau (Les Républicains, LR), los líderes de los partidos que apoyan al gobierno.













Los socialistas se encuentran así en el centro del juego, incluso si han reiterado repetidamente que no votarían la confianza. Al igual que toda la clase política, ya se están proyectando en el post-Bayrou.





Después de haber ofrecido los servicios del Partido Socialista (PS) para hacerse cargo de Matignon el sábado, su primer secretario Olivier Faure repitió “Un primer ministro de izquierda, con un proyecto de aliento izquierdo y que presenta sus propuestas al Parlamento” porque “Una disolución no cambiará el equilibrio”.





Un presupuesto en gran medida rechazado





Mientras tanto, François Bayrou reanudó sus reuniones con los partidos políticos el martes para tratar de derribar la confianza el lunes, después de reunirse con el comunista Fabien Roussel el lunes. Lugar público, el pequeño partido izquierdo de Raphaël Glucksmann, luego la manifestación nacional fue recibida este martes, pero “El milagro no tuvo lugar”resumió el jefe del partido a la llama, Jordan Bardella, haciendo que la caída del gobierno sea casi inevitable.









” Lo que queremos es poder trabajar con las otras fuerzas de la Asamblea Nacional. “Encontrar” un compromiso “Dijo Gabriel Attal después de su nombramiento en Matignon, sin citar a las fuerzas políticas en cuestión.









La izquierda y la extrema derecha, incluso ciertos LRS, rechazan el plan presupuestario que proporciona un esfuerzo de 44 mil millones de euros en 2026.





A la izquierda, si la rebelde Francia se suplica implacablemente por la partida de Emmanuel Macron, los ecologistas y socialistas intentan organizar una nueva alianza.









Durante el almuerzo en Elysée, todos los participantes en el bloque central hablaron “Contra la disolución” Si el gobierno vino a morir el próximo lunes después de la votación de la confianza.





El Presidente de la República lo repitió en varias ocasiones: la legislativa o presidencial anticipada no están en su agenda. Pero cuanto más se acerque la fecha límite, más la pregunta está en las labios de todos.





Sarkozy suplica una disolución





El ex presidente Nicolas Sarkozy pidió un nuevo “Disolución”en una entrevista con “figaro”, donde reveló haber conocido a Emmanuel Macron este verano y dijo que estaba “Convencido de que no habrá otra solución” Para sacar a Francia de la crisis política.





Calificar para “Suicidio político” La decisión de François Bayrou de someterse a un voto de confianza del Parlamento, Nicolas Sarkozy no llamó a su partido a votarlo, se distanció del jefe de LR Bruno Retaille, que le pide lo contrario a sus diputados, muy dividido.





El ministro del interior, por lo tanto, avanza en una línea de cresta y advierte contra “Los incendiarios que desean iluminar la mecha de lo que podría ser una explosión financiera y presupuestaria mañana”.