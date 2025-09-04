Bloqueo del 10 de septiembre: las autoridades esperan acciones en toda Francia

Publicado el 3 de septiembre de 2025 a las 2:33 p.m.

Actualizado el 3 de septiembre de 2025 a las 4:31 p.m. Lectura: 1 min.







Las autoridades esperan para el día del 10 de septiembre a varias acciones a lo largo del territorio, pero el alcance de la movilización sigue siendo el gran desconocido en un “Movimiento horizontal donde todos hacen lo que quieren”.









Con el inicio del año escolar, los servicios señalan que ahora pasa la movilización “Por reuniones y asambleas generales donde las personas se ven e intercambian concretamente”. Hay reuniones “En todas partes, en las aldeas y no solo en las principales ciudades”, Y todos agregaron la fuente, “Ve de su idea”. Y concluir: “Va por todas partes.» »





Estaciones y carros gratis





Los bloqueos de estaciones, los ejes de tráfico, las refinerías, los depósitos de distribución de masa, el peaje gratuito o los carros gratuitos (de grandes áreas sin pagar) se evocan, sabotaje de radares automáticos, boletos, demostraciones convencionales, etc.









“Si notamos una membresía cada vez más importante en las reuniones, hay una parte de los peligros. Todo dependerá del número de personas realmente movilizadas en D -Day para emprender esta o aquella acción”explicó la fuente de seguridad. “Es un movimiento horizontal, no hay un chef, todos hacen lo que quieren”ella continuó. De ahí la dificultad para que las autoridades anticipen las acciones que se llevarán a cabo y su magnitud.





“Las imágenes no serán hermosas”





Incluso si la hipótesis de una caída en el gobierno de François Bayrou el 8 de septiembre es la más probable, los servicios consideran que el 10 de septiembre será “Un día que contará” Porque hay “Congri y enojo”. También es parte de “Una secuencia, un día de acción sindical programado para el 18 de septiembre”. En términos de reclamos, no hay una palabra de reloj única, se va “Reclamaciones económicas locales, a la renuncia del presidente Emmanuel Macron”enumeró la fuente.













En París, la policía se está preparando para cualquier posibilidad y, como durante el movimiento de “chalecos amarillos” o manifestaciones contra la reforma de las pensiones, asegurarán todos los lugares emblemáticos de la capital, como el Elysée, Matignon, los Ministerios, la Asamblea Nacional y el Senado.





Las prefecturas también están en alerta en todo el territorio, incluso si las autoridades imaginan movimientos más fuertes en ciertas regiones, como Occidente, en particular con las ciudades de Rennes y Nantes.