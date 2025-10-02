La famosa primatóloga Jane Goodall murió a los 91 años

Por

Publicado el 1 de octubre de 2025 a las 8:40 p.m.

Lectura: 1 min.







La famosa primatóloga británica Jane Goodall, “Embajador” Los chimpancés y un ferviente defensor de la causa ambiental murieron a la edad de 91 años, anunciaron su instituto este miércoles 1 de octubre.





El investigador “Murió por causas naturales” Mientras estaba en California como una gira de conferencias en los Estados Unidos, dijo el Instituto Jane Goodall en un comunicado de prensa en las redes sociales.









Uno de los pioneros de la etología moderna





Este incansable científico ha dedicado su vida al estudio de grandes simios y la defensa del medio ambiente y fue una masa de paz de las Naciones Unidas desde 2002. A más de 90 años, continuó viajando por el mundo para criar público e instar a las autoridades a actuar a reducir la velocidad del cambio climático. “Literalmente nos acercamos a un punto sin retorno”ella alertó a AFP en 2022.





Jane Goodall es considerada una de las pioneras de la etología moderna (estudio del comportamiento animal). En la década de 1960, su trabajo llevado a cabo en la Reserva de Gombe en Tanzania sobre chimpancés vino alterado la comprensión del comportamiento animal y redefinir la frontera entre los humanos y otras especies.





Al revelar que también saben cómo hacer herramientas y manejarlas, el investigador ha revolucionado el aspecto que el hombre tiene en su lugar en la naturaleza.