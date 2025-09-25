¿Sébastien Lecornu escapará de un nuevo día de huelga? El Intersyndicale recibió este miércoles en Matignon

Publicado el 24 de septiembre de 2025 a las 9:10 a.m.

Actualizado el 24 de septiembre de 2025 a las 10:13 a.m. Lectura: 2 min.







¿Puede Sébastien Lecornu evitar un nuevo día de manifestación? El Primer Ministro, aún sin gobierno y en busca de medios para completar un presupuesto, recibe este miércoles 24 de septiembre, el Inter -Union, que le pide fuertes signos de ruptura.





A las 10 a.m., CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU y SolidAire se recibirán juntos en Matignon, cinco días después de establecer su “Ultimátum” En Sébastien Lecornu después de un día de movilización bien seguido contra la austeridad y la justicia fiscal.





Desde su llegada a Matignon, donde había prometido inmediatamente “Rupturas”, “Básicamente” Y “No solo en forma”el Primer Ministro ya se puso en contacto con los socios sociales al recibir primero organizaciones representativas una por una. Esta vez ha invitado a todos los componentes más inusuales de los componentes de la intervención.









“Si no tenemos una respuesta favorable a todas nuestras afirmaciones, inmediatamente solicitaremos un nuevo día de huelga y manifestaciones”advirtió el martes, en el micrófono de Limousin, el número uno de la CGT Sophie Binet en Limoges, donde celebró el 130 aniversario de su unión.





El abandono de la reforma de las pensiones en la parte superior de la lista





El abandono de la disminución de la edad de jubilación a los 64 años, la duplicación de franquicias médicas, la congelación de los servicios, una nueva reforma de seguros de desempleo, pero también “Condición social y ambiental de la ayuda pública para empresas privadas”… La lista de requisitos sindicales es larga y la suspensión, al menos, de la reforma de la pensión de 2023 ocupa un lugar central allí.





“Queremos derogar esta reforma de pensiones ya que es la fuente de todos los problemas”reiteró a Sophie Binet, viendo en el “Pasaje en vigor” de Emmanuel Macron en este archivo el origen del “Crisis democrática” en curso.





En SolidAire, también asumimos “Pon el listón alto” Para esta reunión con el primer ministro “Porque hay una emergencia para una ruptura para los más precarios”explica uno de los dos propios generales generales, Murielle Guilbert. En pensiones, “Las medidas sobre la arduaidad o el derecho de las mujeres, incluso si también son necesarias, no podrán calmar el juego”advierte.









Frente a ellos, el Primer Ministro ha permitido que sus intenciones se filtraran. El CFDT “Espera que se rompa en contenido, objetivos, marco”subraya su número dos, Yvan Ricordeau. “Pero en esto, no tenemos nada” Desde su llegada a Matignon, señala.





Como “Negociaciones con los diversos partidos políticos para una coalición o más bien una coalición sin censura” Continuar, Cyril Chabanier de la CFTC no espera respuestas a todos los temas que están enojados este miércoles. Sin embargo, él espera “Gestos de apertura fuertes”como la no aplicación del año blanco, el congelamiento de los servicios “Como mínimo” a los jubilados y a los empleados más modestos o a la cancelación de la carta de encuadre en el seguro de desempleo.





La amenaza de una nueva manifestación





Desde el CGT hasta el CFTC, destacamos el alcance de la ira que se expresó en la calle el 18 de septiembre. “Hay un millón de personas que expresaron su enojo, no se irán a casa así”advierte a Denis Gravouil de la CGT, quien acompañará a Sophie Binet a Matignon.





Al final de la reunión, la interlocutoria se reunirá rápidamente para decidir la continuación. Marylise Léon, el jefe principal de CFDT, también será la invitada de Francia 2.





Sin un anuncio sólido, parece probable una nueva manifestación para mantener presión sobre el primer ministro antes de su discurso de política general.









El primer ministro también recibirá organizaciones de empleadores este miércoles por la tarde. El jefe de Medef, Patrick Martin, denuncia el “Teorías peligrosas para nuestros negocios” que alimentan el debate, como el impuesto de Zucman. Anunció el martes un “Gran reunión” de todas las organizaciones de empleadores “En unos días”.