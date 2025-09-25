Cómo Putin aumenta gradualmente la presión sobre Europa





¿Qué está jugando Vladimir Putin con Europa? Our rational vision pushes us to consider, not without arguments, that Russia has so much difficulty in conquering Ukraine, after three years of intense war, that it will not start to attack the powerful NATO … The same rationality which had led us to exclude an attack from Ukraine in 2022. But the Russian incursions in recent weeks in the aerial spaces of member countries – Poland, Romania, Estonia – are not necessarily the general repetition of a large -Vasta a escala. A intención del razonamiento con los parámetros de la Guerra Fría, un ex oficial francés recientemente me contó sobre sus ejercicios de paracaídas en las autopistas alemanas para reducir el avance hipotético de los tanques soviéticos …-, nos arriesgamos a perder lo que está jugando en este momento.





Putin nos pone en tensión a bajo costo. Algunos drones, incluidos señuelos, y un puñado de viejos pollitos enviados a Occidente generan más ruido y furia que cientos de drones y misiles que explotan en objetivos civiles en Ucrania. Causan un clima de pez …