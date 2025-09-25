Quince días después de su nombramiento, silencioso, sin gobierno y ya bajo la amenaza de censura





¿Se detiene el tiempo en Matignon? Quince días después de su nombramiento, Sébastien Lecornu sorprende con su silencio. El discreto Primer Ministro todavía no ha aparecido en un 20 de los 20 años, nunca lo ha hecho, y solo ha publicado catorce mensajes en X desde que ocupó su nuevo puesto (contra 32 para Bruno Retailleau, pero considerado discreto como ministro renunciante del interior). ¿Un hábito guardado de su puesto, que todavía ocupa, en el Ministerio de las Fuerzas Armadas? “Su modelo de comunicación es Bernard Cazeneuve: la rareza del habla, incluso si es lo opuesto a la tendencia de la época”explica un ser querido.





El regreso de los comunicados de prensa, muy antiguos, marcó un primer descanso con sus predecesores. El credo del inquilino de Matignon, según su séquito, es simple: “No hablas para no decir nada”. ¿Es la admisión que detrás de la estrategia está oculta una cierta inmovilidad? El jueves 25 de septiembre, romperá el historial de Michel Barnier al convertirse en el primer ministro más lento para nombrar a su gobierno. Una expectativa que podría durar hasta el 2 de octubre, cuando se ha renovado la Oficina de la Asamblea Nacional y las Presidencias del Comité. No hay cuestión de privar a la “base común” de voces preciosas al nombrar a ciertos diputados antes.





Oficialmente, también es una cuestión de favorecer el trabajo sustantivo, mientras que Sébastien Lecornu está integrado en la búsqueda de la columna vertebral de un compromiso sobre el presupuesto 2026, sinónimo de supervivencia. Dividido entre el derecho que reclama salarios de inmigración y los socialistas cuyo apoyo es esencial pero que esperan las “rupturas” prometidas, el primer ministro sigue quieto y siempre sus intenciones secretas. ¿Solo ve que la impaciencia de algunos aumenta tan rápido como las subastas de otros? ¿A riesgo de inercia? Se espera que el primer ministro haga sus propuestas de presupuesto para el fin de semana, según BFM-TV.









El hecho es que las negociaciones sobre el presupuesto de burbujas. Recibido el 17 de septiembre, los socialistas todavía están esperando un regreso a los arbitrajes del ejecutivo. No hay duda de ellos iniciar negociaciones sin conocer su marco. “Proba su base común antes de regresar a nosotros”supone un marco socialista. ¿Son las concesiones difíciles de arrancar del ex presidencial y los republicanos? “Hay trabajo realizado por el primer ministro Sébastien Lecornu, y es normal que se tome el tiempo, tiene razón”llegó a su rescate Emmanuel Macron, el martes 23 de septiembre, desde Nueva York, donde acababa de reconocer a Palestina.





“El primer ministro más débil de la República Vᵉ”





¿Primero esperó un acuerdo con todos o parte de los sindicatos, bienvenido por primera vez (y primero) el 12 de septiembre? Escéptico, este último había mantenido la movilización el 18 de septiembre, desplazando a cientos de miles de personas. El Primer Ministro reaccionó invitando a la Unión nuevamente a conocerlo. Al final de esta segunda reunión, este miércoles 24 de septiembre, los jefes de las centrales eléctricas estimaron que habían recibido “No hay respuesta clara” Sobre sus demandas y pidió un nuevo día de movilización el 2 de octubre.





Peor aún, el Secretario General del CGT informó una declaración del inquilino de Matignon: ” (Él) Nos dijo: “No soy Edouard Philippe, no tengo 350 diputados para confiar, soy el primer ministro más débil de la República Vᵉ”. »» Si Sophie Binet elogiaba “Una conciencia muy positiva”su colega representante de la Unión de Solidados lo vio como una forma de estrategia para amarlos.









“Pero no podemos pedir un tipo de clemencia de toda la interunión en comparación con la situación en la que la macronie se ha convertido en sí misma”Tancé Murielle Guilbert. Antes de agregar: “Al final, (Sébastien Lecornu) Jugamos un poco la carta: “No llegaré sin ti. Tienes que dejarme crédito. Acabo de llegar. El Parlamento nos espera en el turno”. »» Lo mismo dice que el nuevo primer ministro se refirió notablemente a las elecciones presidenciales y la amenaza de “” Extremos “que estaban allí para avanzar en otras cosas”.





¿La marca de cierta febidez? Si bien se esperaba su discurso de política general el 6 de octubre, Sébastien Lecornu finalmente planearía esquivar el ejercicio, indica “el mundo”. Sin embargo, planea revisar los sindicatos en los próximos días y les aseguró, en un comunicado este miércoles por la noche que no escuchó “ con fuerza ».





Solo en la línea del frente, sin ministros para apoyarlo, podría ser objeto de una moción de censura depositada por los agentes rebeldes el 1 de octubre. En ausencia del gobierno para entonces, sería una situación sin precedentes bajo la República Vᵉ desde un punto de vista constitucional: la moción de censura apuntaría a la responsabilidad exclusiva del Primer Ministro, el resto del gobierno ya renunció. Hasta entonces, tendrá que salir del silencio y detallar sus primeras pistas.