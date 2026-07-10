¿Se puede discutir en la Asamblea Nacional la petición contra el proyecto de ley de autodefensa?

¿Se volverá a invitar a una petición? en la Asamblea Nacional? Después de la lucha contra la ley Duplomb, que había recogido cerca de dos millones de firmas, es ahora el proyecto de ley que establece una presunción de legítima defensa a favor de la policía lo que está suscitando la movilización ciudadana. Publicada en el sitio web de la Asamblea Nacional el 26 de junio, por iniciativa de Issam El Khalfaoui, padre de un joven fallecido en 2021 tras un tiroteo policial (el caso se cerró sin más medidas pero se reabrió una investigación), la petición superó las 500.000 firmas necesarias para organizar un debate en el hemiciclo. Desde que la disposición fue aprobada en la Asamblea el 7 de julio, por 313 votos contra 199, en un clima electrizante, los peticionarios han acudido en tropel. A petición de los Insoumis, pero también gracias al apoyo de influencers como Michou, uno de los YouTubers más seguidos en Francia.

Para ser publicada en el sitio web de la Asamblea Nacional, una petición debe haber acumulado más de 100.000 firmas. Si lo firman más de 500.000 personas, como es el caso de este texto, se puede convocar en el hemiciclo un debate simbólico, desprovisto de todo valor legislativo. El último ejemplo: el debate que siguió a los dos millones de firmas que pedían la derogación de la “ley Duplomb”. En vano.

Pero a diferencia de la que se opone a la ley Duplomb, la petición que denuncia la presunción de legítima defensa de la policía supera el medio millón mientras el proceso legislativo aún está en curso: la Asamblea Nacional acaba de aprobar la ley, el Senado debe decidir. ¿Puede entonces tener lugar otro debate parlamentario? No, según Yaël Braun-Pivet, presidente de la Asamblea Nacional, que cree que el debate ciudadano y el procedimiento legislativo no pueden mezclarse ni competir.

Anne-Charlène Bezzina, profesora de Derecho público en la Universidad de Rouen-Normandía, cree también que sería complicado para los órganos de gobierno de la Asamblea Nacional tomar tal decisión: “Si se incluye este debate en el orden del día da la impresión de que se ignora el trabajo del Parlamento, pero si no se incluye se ignora la democracia directa”.

Los Insoumis mantienen la presión. En X, Manuel Bompard volvió a compartir el texto: “Más de 500.000 personas ya han firmado la petición oficial en el sitio web de la Asamblea Nacional contra la ley sobre la presunción de legítima defensa de la policía. Firmemos, firmemos, aumentemos aún más el equilibrio de poder para hacer retroceder al gobierno”.. Por parte del ejecutivo, que apoyó el proyecto de ley, no se habla de ello, pero el debate no está por terminar, ni dentro ni fuera de la Asamblea Nacional.