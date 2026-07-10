“La decisión de Marine Le Pen es un paso más en el desafío populista lanzado contra la justicia y el Estado de derecho”

El Tribunal de Apelación de París confirmó la culpabilidad de Marine Le Pen en el asunto de los asistentes parlamentarios de los eurodiputados del Frente Nacional (antiguo Rally Nacional, RN). La pena, suavizada, es de tres años de prisión, de los cuales una granja regulable -bajo pulsera electrónica en su domicilio-, 100.000 euros de multa y cuarenta y cinco meses de inhabilitación, incluidas quince granjas cumplidas en 1ejem Julio de 2026. El recurso de casación que interpuso suspende su aplicación, para que pueda hacer campaña libremente. Ella está plenamente en su derecho. Es justo.

Sin embargo, puede considerarse denegación o desacato a la justicia ser condenado dos veces en el mismo caso por malversación de caudales públicos y pretender presidir la República. La justicia constituye uno de sus pilares soberanos y la ejemplaridad, si no moral, al menos judicial, del próximo inquilino del Eliseo es cardinal. Debido a la falta de recursos y a sus disfunciones regularmente criticadas, la justicia flaqueará aún más al estar bajo el control de un jefe de Estado en indulto judicial. Lo que es más grave, el crédito o incluso la legitimidad de la justicia a los ojos de la opinión pública flaquearán un poco más; es la fuerza de “populismo soberanista”es decir la palabra del pueblo más soberana que la de la ley y las instituciones democráticas. Con, en este caso concreto, un daño colateral desafortunado: el de minimizar los delitos financieros, en este caso los que movilizan fondos públicos, además europeos, destinados al ejercicio político, tres elementos ya gravemente degradados.

El Tribunal de Casación afirma que está preparado para pronunciarse antes de la primera vuelta, prevista para el 18 de abril de 2027. Esto a pesar de las probables tácticas dilatorias (presentación de escritos, cuestiones prioritarias de constitucionalidad, etc.) de la defensa para congestionar el orden del día y retrasar el plazo más allá de la votación. En caso de que se desestime el recurso y, por tanto, de que se confirme la sentencia de apelación, los escenarios sobre el calendario de su ejecución (convocatoria del juez de ejecución de la pena, etc.) siguen siendo crípticos y supondrán una pesada carga para la campaña y su resultado. Los magistrados se enfrentan a una inmensa responsabilidad: este calendario determinará OMS debe prevalecer la aplicación del derecho o libertad concedido a los ciudadanos de votar por el favorito en las urnas.

“Los franceses tendrán la libertad de elegir”, Marine Le Pen también habló en las horas siguientes al anuncio. Justicia O gente. Justicia contra gente. E incluso la justicia es enemiga del pueblo. Este es el leitmotiv que ahora defenderán Marine Le Pen y sus secuaces. Su decisión de ser candidata puede compararse con un brazo de honor ante la justicia. La presidenta del grupo RN en la Asamblea Nacional quiere decir que su legitimidad como posible Presidenta de la República es superior a las propiedades morales y democráticas de la justicia, que su ambición personal hacia los franceses es todopoderosa hasta el punto de alterar los intereses de los franceses, que nada debe obstaculizar el desarrollo de su hybris. Esta decisión es un paso más en el desafío populista lanzado contra la justicia y el Estado de derecho. Esto no es nuevo. Desde que Donald Trump se instaló en la Casa Blanca, la guerra que “el” político libra contra ellos se ha globalizado. Y, sobre todo, estandarizado. De hecho, existe una “Internacional” de guerra de guerrillas contra el Estado de derecho.

Recordemos: el 30 de marzo de 2025, el tribunal penal condenó en primera instancia a Marine Le Pen a cuatro años de prisión, dos de los cuales pueden ser fijos (convertibles con una pulsera electrónica), una multa de 100.000 euros y una inhabilitación de cinco años, la pena por “malversación de fondos públicos” estando sujeto a ejecución provisional. Ella declaró que ““el sistema” ha lanzado la bomba nuclear”Laurent Wauquiez, François-Xavier Bellamy (Les Républicains, LR) y Eric Ciotti acudieron en su ayuda, y más allá de las fronteras, la avalancha de apoyo perfiló esta verdadera “Internacional” que comenzó en América del Sur – “¡Persecución!” » (expresidente brasileño Jair Bolsonaro) –, cruzó Europa – “¡Soy un infante de marina!” » (Viktor Orbán, entonces Primer Ministro húngaro); “Estoy en shock” (el holandés Geert Wilders); “Declaración de Guerra de Bruselas” (Matteo Salvini, ministro y vicepresidente del Consejo presidido por Giorgia Meloni); “El camino hacia un nuevo totalitarismo” (Björn Höcke, AfD) –, y llegó… Rusia – “Signo de la agonía de la democracia liberal” (Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia). Al otro lado del Atlántico, Elon Musk fue el primero en dibujar – “Este abuso del sistema judicial (…) tendrá una reacción violenta » –, y Donald Trump hizo lo mismo, comparando la situación del jefe de la RN con la suya, ambos víctimas de acoso judicial y “de una caza de brujas” pretendía descalificar al favorito en las elecciones presidenciales. “¡LIBEREN A MARINE LE PEN!” » instó. Tantos clamores pretendían humillar a la justicia.

Quince meses después, y ampliamente difundidas en los “Bolloré media” (“JDD”, “JDNews”, CNews, Europe 1), las primeras reacciones populistas celebraron la noticia y encendieron la lucha contra la justicia, como ilustra al unísono Eric Zemmour – “Es saludable que sean los franceses los que decidan y no los jueces” – y el italiano Matteo Salvini regocijándose “que la palabra pase de la justicia a los ciudadanos”. Libertad individual contra “el sistema”libertad “del pueblo” sagrado para justificar la violación de la primacía de la ley, pilar de la República.

Ya no podemos contar las acciones de Donald Trump para desafiar el Estado de derecho en todo el mundo. Arresto del venezolano Maduro, ataques al Canal de Panamá y Groenlandia, guerra contra Irán, virtual libertad de las autoridades de la ONU, chantaje a sus socios de la OTAN, etc. En su suelo, lo que emprende para destruir la independencia y los medios de las instituciones que rigen el Estado de derecho –y por tanto la democracia– se vuelve incontable. Su continua guerra contra la justicia –asalto al Capitolio, escándalo de Stormy Daniels, etc.– y la obsesiva contra los jueces federales –estos “monstruos que quieren que nuestro país se vaya al infierno” – son su emblema, pero su deriva antiliberal está muy extendida en muchos otros ámbitos (ciencia, medio ambiente, educación, salud, información, etc.). Esta estrategia trumpiana del equilibrio de poder contra los partidarios del Estado de derecho –e incluso, de manera conspirativa, contra un fantaseado “Estado profundo”una especie de red paralela que concentra decisiones- se ha expandido a Europa. El Estado de derecho no puede ser un obstáculo para el logro de la ambición política, quieren argumentar Donald Trump y Marine Le Pen. La primera libertad de expresión total y por tanto la “derechos de armas” contra el Estado de derecho, y las figuras populistas de Europa, cuidando de adaptar su dialéctica a las especificidades culturales y políticas de sus países, lo modelan.

Al desafiar la autoridad superior a la que se supone deben someterse, ambos demuestran fuerza y ​​determinación: sus partidarios elogiarán a sus ” coraje “ – que el estado del mundo económico, climático y militar hace popular. Asimilaron lo que Jean-Marie Le Pen había teorizado en 1995: “Toda persecución siempre se fusiona a mi alrededor. » Estos mantras han consagrado a Trump en noviembre de 2024 y podrían beneficiar a Marine Le Pen la próxima primavera. También lo es la elección presidencial, excesivamente personificada. Al desafiar la justicia y el Estado de derecho que frenan sus deseos, quieren demostrar que son la voz de cada ciudadano que se considera víctima. Y su retórica está pulida. La de Marine Le Pen, significativamente menos escandalosa, no se puede comparar con la de Trump, no es menos efectiva. para ella y devastador por la democraciaya dañado. “¿Marine está condenado? ¿Y qué? No me molesta »comenta, en esencia, sobre su base electoral. El recurso legal de Marine Le Pen suscita una narrativa manipuladora entre la opinión pública, algunos de los cuales no entienden las consecuencias nocivas para la democracia. Quizás el veneno más insidioso que ha comenzado a rezumar.