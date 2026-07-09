Mundial 2026: la selección francesa viaja en aviones utilizados por ICE para deportar inmigrantes, revela el “Guardian”

“¡Sube al avión de los Blues! » Este domingo 5 de julio, tras su difícil victoria ante Paraguay (1-0) en Filadelfia, los Blues vuelan a su campamento base en Boston. En un breve vídeo publicado en la cuenta X de la selección francesa, visto por 1,3 millones de personas, podemos ver a Michael Olise y William Saliba siendo aplaudidos por las azafatas por su victoria en los octavos de final del Mundial. Detrás de ellos, en los compartimentos de almacenamiento del dispositivo, aparece el logo de la empresa: GlobalX.

Anteriormente, este mismo avión realizó 44 vuelos vinculados a expulsiones masivas llevadas a cabo por la controvertida policía de inmigración estadounidense (ICE), reveló el “Guardian” este jueves 9 de julio. Si nos remontamos a 2022, este avión ha realizado nada menos que 950 vuelos relacionados con ICE. Se utilizó en particular para trasladar a inmigrantes detenidos desde un centro de detención en Arizona a Luisiana, precisa el periódico británico.

Para confirmar esta información, The Guardian analizó los datos de vuelo del Airbus des Bleus en el sitio de seguimiento aéreo Flightradar24, antes de cooperar con ICE Flight Monitor, un sitio alojado por la ONG Human Rights First que documenta viajes relacionados con la aplicación de las leyes de inmigración endurecidas por Donald Trump. “Es habitual que determinadas compañías aéreas alternen, durante la misma semana, o incluso el mismo día, la operación de vuelos para el ICE y vuelos fletados por otras entidades privadas, en particular equipos deportivos”confirma Sierra Randolph, responsable de datos de ICE Flight Monitor.

Otros países también tomaron prestados aviones GlobalX durante la Copa del Mundo. Los equipos de Inglaterra e Irán también utilizaron dispositivos para expulsar a los inmigrantes, reveló el Daily Mail el mes pasado. Contactados por los dos medios británicos, ninguna de las selecciones mencionadas ni la aerolínea respondieron a las solicitudes.

GlobalX no sólo pone a disposición de ICE un avión: esta empresa proporcionó más de la mitad de los vuelos de deportación de la policía federal en 2024 y 2025, señala el “Guardian”. Durante una investigación realizada en 2025, el diario británico reveló que en cinco meses, los aviones de GlobalX habían trasladado a miles de detenidos a nivel nacional e internacional.

Estas expulsiones se produjeron “sin notificación” a lugares lejos de sus familias y abogados, lo que llevó a lo que los expertos han llamado “violaciones de los derechos constitucionales al debido proceso”. Entre los destinos de estos vuelos, The Guardian destacó Cecot en El Salvador, un megacentro de contención del terrorismo famoso por sus imágenes de detenidos sentados en el suelo, uno detrás del otro. El periódico londinense añade: “Muchos pasajeros informaron que no habían recibido información sobre el destino de su avión o que estaban esposados ​​y encadenados. »