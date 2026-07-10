Ola de calor: vigilancia roja, plan de “calor extremo” de Orsec e incendios, ¿qué nos espera este fin de semana?

Y repetir. El tercer episodio de ola de calor está golpeando con fuerza a Francia. Para este fin de semana, 24 departamentos están clasificados en vigilancia roja y 56 en vigilancia naranja, mientras que localmente se esperan temperaturas de hasta 40°C.

Una nueva unidad de crisis interministerial se organiza este viernes 10 de julio por la mañana mientras el Alto Consejo para el Clima alertó el jueves sobre “ insuficiencia » políticas de adaptación implementadas.

Calor importante que provoca cancelaciones locales. Muchos municipios han cancelado los fuegos artificiales previstos para la fiesta nacional por temor a riesgos de incendio. También ha sido cancelado el triatlón Medio Ironman de Versalles, previsto para este domingo. La Asociación de Médicos de Emergencia de Francia (Amuf) exigió el jueves “ Cancelación inmediata o aplazamiento de exigentes competiciones deportivas al aire libre. “. El triatlón Half Ironmar Versailles, previsto para este domingo, ya ha sido cancelado. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance de la situación.

La portavoz del gobierno, Maud Bregeon, anunció el viernes la activación de una “Plan de calor extremo de Orsec que no existía en el pasado” en los departamentos puestos por Météo France en alerta roja por ola de calor.

“El objetivo de este plan de calor extremo de Orsec, que no existía en el pasado, es tener en cuenta la retroalimentación de las últimas olas”en particular que “Las personas más vulnerables, las que están solas, a menudo en la ciudad, a menudo de edad avanzada, sufren un exceso de mortalidad mayor que el resto de la población”explicó el portavoz de TF1. Este plan prevé, según Maud Bregeon, la apertura a partir de este viernes de centros de protección y de refrigerio para acoger a las personas más vulnerables, incluidas las personas mayores, pero también las personas sin hogar.

Nueve departamentos occidentales pasan este viernes a alerta roja en el marco de la tercera ola de calor en dos meses, que se agravará el sábado y persistirá al menos hasta mediados de la próxima semana en el país, donde están aumentando los incendios de vegetación.

Otros veinticuatro departamentos del noroeste de Francia serán puestos en alerta roja por ola de calor el sábado, anunció Météo France este viernes en su boletín de las 06:00 horas, y otros 56 en alerta naranja.

Por el momento, 72 departamentos están en naranja, afirma el meteorólogo, que pronostica por la tarde “ De 38 a 40°C desde Poitou-Charentes al sur de las regiones Pays-de-la-Loire y Centre-Val-de-Loire “. Y prevé entre 36 y 38°C en el resto de la mitad norte, incluidos 37°C en París.

Sólo Córcega, la Costa Azul, el norte y algunos departamentos montañosos se salvarán de las temperaturas extremas.

Una tercera ola de calor en menos de dos meses que empieza a extenderse por todo el país. El jueves, la temperatura media calculada por Météo France en Francia era de 27°C. Se espera que aumente en los próximos días y se acerque al récord histórico de 30°C registrado los días 24 y 25 de junio, en el pico del segundo episodio de ola de calor.

La máxima se alcanzó en Narbona (Aude) con 41,2°C, y en Bretaña se registraron temperaturas notables, entre ellas 36,8°C en Vannes. A las cinco de la mañana de este viernes, Météo France registró 25°C en Nantes y Cognac, 23°C en París y Toulouse y 20°C en Rennes.

Météo France también estima que debería continuar “ al menos hasta mediados de la próxima semana, aunque el inicio de un descenso de las temperaturas parece empezar en el oeste del país el martes o miércoles “.

Otra consecuencia de la ola de calor unida a la sequía: el frente de fuego sigue activo, a veces alimentado por el viento. En Die, en la Drôme, el incendio avanza desde hace siete días en una zona escarpada y deshabitada, no lejos de las primeras estribaciones del Vercors. A pesar de los incansables esfuerzos de unos 570 bomberos, la superficie cubierta aumentó el jueves de 3.000 a 3.500 hectáreas y 400 personas tuvieron que ser evacuadas, en particular de un campamento, ante el avance de las llamas. Météo France ha descrito“inédito” la situación del incendio el jueves, con “59 departamentos afectados por peligrosidad alta a muy alta” incendios forestales.

“Se han registrado más de 325 focos de incendio en todo el territorio” miércoles, subrayó Laurent Nuñez en “solidaridad” los empresarios para liberar a los bomberos voluntarios y facilitar su movilización.

En Saboya, más de 5.000 personas se encuentran atrapadas en los pueblos de montaña de Planay y Pralognan-la-Vanoise, a 1.400 m de altitud, donde la carretera que conduce hasta allí ha sido cerrada debido a un incendio forestal que ha inestable las rocas que la rodean. Fue este incendio el que se cobró la vida el miércoles de un bombero voluntario de 22 años, arrastrado por una piedra.

Por el contrario, en los Pirineos Orientales, donde el incendio afectó a cerca de 5.000 hectáreas, la situación “mejorando cada día”dijo el jueves la prefectura, y se esperaba que los residentes de nueve comunidades evacuadas regresaran a sus hogares por la noche.

Una ola de calor que no sólo afecta a Francia. España, un país en primera línea del calentamiento global, ha experimentado olas de calor cada vez más largas en los últimos años, comenzando en primavera, con temperaturas que en ocasiones superan los 40°C, creando las condiciones para incendios devastadores.

Un incendio forestal se produjo al final del día del jueves cerca de Almería, en Andalucía, en el sur de España, matando a 12 personas. Algunos de ellos fueron encontrados en sus vehículos, un dramático saldo que supera al de todo 2025