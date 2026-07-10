Mbappé siempre más fuerte, Deschamps un poco más en la historia: informe de Trump sobre el Mundial

Los ‘bleus’ volverán al lugar que les está reservado desde hace tres ediciones: una plaza en las semifinales del Mundial. Este jueves 9 de julio, en Foxborough, la selección francesa dominó a Marruecos (2-0), sin duda el rival, sobre el papel, más duro al que se ha enfrentado desde el inicio del torneo. Kylian Mbappé volvió a marcar, Ousmane Dembélé abandonó el asunto.

Antes de conocer su rival -España y Bélgica- se enfrentan este viernes 10 de julio a las 21 horas. – Los ‘bleus’ siguen alimentando las discusiones: el penalti de Mbappé retrasado más de tres minutos, la preocupación por el tobillo del capitán y la nueva ola de admiración que llega de toda Europa.

Francia se enfrenta a Marruecos y avanza a la semifinal. Los Atlas Lions prometieron batalla, los Blues cumplieron. Cuatro años después de la semifinal de Doha, los marroquíes soñaban con la revancha. El entrenador Mohamed Ouahbi anunció el color, prometiendo un equipo que jugará con “el cuchillo entre los dientes” y un compromiso con “2000%”.

Vimos los dientes, pero sobre todo vimos a Yassine Bounou retrasar el plazo contra los escandalosamente dominantes franceses hasta la hora: un destello de Mbappé (60º), una oferta para la pata derecha de Ousmane Dembélé (66º) y telón.

Una victoria limpia e impecable, que confirma una impresión rampante: este equipo gestiona sus partidos como Trump gestiona sus publicaciones en las redes sociales, con una confianza inquebrantable y un desprecio total por el suspense. “Estamos en una misión”resumió sobriamente Deschamps, que siempre se niega a celebrar antes de tener la copa de oro en sus manos.

Capitán América y su tobillo. Por tanto, Kylian Mbappé falló un penalti. Durante unos minutos, el fútbol francés creyó revivir sus peores traumas de la Eurocopa 2021, contemplando la expresión arrugada de su capitán ante un Bounou imperial. Luego, el delantero del Real Madrid recordó al mundo entero por qué estaba entrando en otra galaxia al enviar un maravilloso rizo al fondo de la red.

En el departamento de archivos, “Kyks” Todavía va camino de sentarse en la mesa de Pelé y Jairzinho, los dos únicos monstruos sagrados que han sido decisivos en todos los partidos del Mundial. Si el criterio puramente goleador se le escapó de las manos contra Noruega, la combinación goles/asistencias lo mantiene en la leyenda. El único inconveniente: esta salida con una mueca en el minuto 77 tras un pisotón de Issa Diop en el tobillo derecho. Las redes sociales se transformaron inmediatamente en una unidad nacional de crisis psicológica, antes de que el afectado tranquilizara a todos en la zona mixta y las imágenes lo mostraran caminando con normalidad e incluso saltando para celebrar con la afición. Teníamos calor.

Tres minutos y once segundos. Este es el tiempo que tardaron el árbitro argentino Facundo Tello y su camarilla de vídeo en validar el penalti provocado por Mbappé. Tres minutos de consulta lunar para comprobar una presión de Désiré Doué sobre Achraf Hakimi desde el inicio de la acción. poner un jugador “en la nevera” Porque una eternidad así equivale a un sabotaje psicológico, y Mbappé no lo ocultó: “El árbitro me dice que hay penalti (…) luego viene a verme para decirme que no hay penalti (…) Me dejo distraer”. Luego concluyó filosóficamente: “Es el nuevo fútbol con el VAR. Hay que adaptarse”. El fútbol ha cambiado, como diría alguien más.

Tres semifinales seguidas: Deschamps cada vez más legendario. Campeón del mundo en 2018, finalista en Qatar, y aquí están los blues de nuevo en las semifinales de América. El vértigo de los números. Contra Marruecos, el técnico francés disputó su partido número 25 en el Mundial, igualando el récord absoluto del legendario Helmut Schön. Excepto que “los residuos” lo hizo mejor que el alemán al acumular 20 victorias contra 16. Lo que llama la atención es la total trivialización de la hazaña. Alcanzar sistemáticamente el top 4 del mundo se ha convertido en un simple trámite administrativo para este equipo. Una rutina casi indecente que el zumbido de los debates tácticos franceses casi intenta hacer aburrida.

Bélgica-España, el ganador se enfrentará a los Bleus. Entre medias, un billete a Dallas y una semifinal contra Francia. En ” Marca “Dani Olmo no oculta sus ambiciones: “Somos candidatos a ser campeones del mundo. » El entorno español va aún más lejos: “Personalmente prefiero enfrentarme a los oponentes más formidables, porque para convertirme en campeón del mundo hay que derrotar a todos los que se interponen en tu camino. » Una forma elegante de decir que La Roja no teme a nadie.

Del lado de “ Mundo Deportivo »presentamos el encuentro como el inicio del “viaje por carretera decisivo” de España a Nueva York y la final el 19 de julio. Todavía tenemos que superar el obstáculo belga.

Porque en Bélgica creemos en ello. En RTBF, el ex entrenador Frédéric Waseige opina que “El contexto previo al partido es propicio para la hazaña”. Los medios españoles, por su parte, ven a los ‘Diablos Rojos’ con un recelo manifiesto. Mundo Deportivo describe a Nicolas Raskin como el “Gattuso belga” mientras el mismo diario teme que Thibaut Courtois no venga “arruinar la fiesta” contrastando su condición de “muro infranqueable” al ataque español.

la petición “Kylian, perdónanos” supera las 72.000 firmas. Es posiblemente la historia más deliciosamente absurda de esta Copa del Mundo. Después de meses de críticas contra Kylian Mbappé en el Real Madrid e incluso de una petición exigiendo su salida del club, la afición francesa lanzó la operación contraria: una petición denominada “Lo siento Kylian”. EL “Franceses arrepentidos”como se presentan, piden perdón al capitán de los blues por haber dudado de él antes de su Mundial. Y mientras Mbappé acumula goles y actuaciones decisivas, los fichajes siguen escalando. En el planeta del fútbol, ​​la velocidad de recuperación de la afición es definitivamente mayor que la de un contraataque de Kyky de Bondy.