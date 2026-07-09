Francia-Marruecos: Ayyoub Bouaddi, la elección meditada de un prodigio largamente codiciado

El 14 de junio, en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York, Marruecos comienza su Mundial contra la Brasil de Vinicius Junior. En las gradas, más de 80.000 espectadores. Sobre el terreno de juego, el centrocampista de 18 años, Ayyoub Bouaddi, disputa con los Atlas Lions la primera gran competición internacional de su joven carrera.

Durante los noventa minutos, Ayyoub Bouaddi jugó como un habitual a este nivel. Más del 90% de pases acertados, nueve de sus quince duelos ganados y una actuación elogiada a ambos lados del Atlántico. El partido acabó con un prestigioso empate (1-1) y el centrocampista del Lille ya aparecía como una revelación a los ojos del gran público. “Tiene tanta madurez en su juego que parece que nunca entra en pánico”. Luego saluda a su compañero Neil El Aynaoui. Tres meses antes, llevaba el brazalete de capitán del equipo France Espoirs.

Para comprender cómo este producto puro de la selección francesa se prepara para desafiar a los Bleus, este jueves 9 de julio en los cuartos de final del Mundial, hay que volver a la trayectoria de un jugador que no se parece a ningún otro.

Originario de Oise –nacido en Senlis en 2007, de padres marroquíes y criado en Creil–, Ayyoub Bouaddi destacó muy pronto, tanto por sus resultados académicos como por su dominio del balón. Su padre, Hassan Bouaddi, ex jugador de balonmano y ex teniente de alcalde de la ciudad, concede especial importancia a los estudios. El joven de mediana edad se saltó el CM2, obtuvo su bachillerato científico un año antes, con sólo 16 años y luego realizó estudios superiores en matemáticas.

Entre las Esperanzas francesas, sus socios le encontraron rápidamente un apodo: “Einstein”. Esta reputación contribuye a formar la imagen de un jugador discreto, reflexivo y que no se siente atraído por la exposición mediática. En el campo, su madurez es tan llamativa como su precocidad.

Su precocidad se ha convertido en una costumbre en Losc (Lille Olympique Sporting Club), su club de formación. El 5 de octubre de 2023, con 16 años y 3 días, disputó su primer partido profesional contra el KÍ Klaksvík en la Europa Conference League. Un año después, su nombre traspasa realmente las fronteras del campeonato francés.

2 de octubre de 2024, su día 17.mi Aniversario, Lille recibe al Real Madrid en la Liga de Campeones. El técnico Bruno Genesio decide poner de titular a su joven centrocampista contra el vigente campeón de Europa. Losc creó la hazaña y ganó 1-0. Ayyoub Bouaddi juega todo el partido. Unos meses más tarde, tras una notable actuación contra el Dortmund, Samir Nasri resume en Canal+ lo que muchos ya están observando: “Tiene 17 años pero juega como un treintañero. Es tranquilo, sereno, tiene precisión técnica, inteligencia en el posicionamiento, no tiene miedo bajo presión. »

Las comparaciones se multiplican. Los medios marroquíes “el escritorio” No duda en compararla con Marco Verratti por su dominio técnico, Adrien Rabiot por su alcance, Bruno Guimarães por su capacidad para organizar el juego. Contra Brasil, quiso la suerte, Bouaddi jugó contra Guimarães. Y que sea él, el novato de 18 años, quien llame la atención.

Durante mucho tiempo, nadie imaginó a Ayyoub Bouaddi con otra camiseta que no fuera la de los Bleus. Nacido en Francia, formado en Lille e internacional francés en todas las categorías inferiores, hasta el brazalete de capitán con los Espoirs, parece destinado a incorporarse algún día a la selección de Francia A.

En Marruecos, sin embargo, esta evidencia se rechaza muy pronto. A partir de 2024, Fouzi Lekjaa, presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), muestra públicamente su interés por el jugador. En los meses siguientes, Walid Regragui se involucró personalmente en el asunto. Entre julio y diciembre de 2025, el técnico marroquí viajó varias veces al Lille para intentar convencer al centrocampista.

El jugador escucha, intercambia, pero no decide. En ese momento, su prioridad sigue siendo Losc. En particular, rechaza participar en la Copa Africana de Naciones para no perderse varias semanas de competición con su club.

El punto de inflexión se produce en la primavera de 2026. Mohamed Ouahbi, sucesor de Walid Regragui al frente de la selección marroquí, se hace cargo personalmente de las discusiones. Acompañado de Fouzi Lekjaa, se reúne con el jugador y su séquito para presentarle un proyecto concreto. Marruecos abre la perspectiva inmediata de participar en el Mundial.

A principios de mayo, Ayyoub Bouaddi finalmente se decidió. Para sus allegados, resume su decisión en una frase, informa RMC Sport: “Un Mundial es uno o dos en la vida. Al menos yo lo habré hecho una vez. » El 15 de mayo la FIFA valida su cambio de nacionalidad deportiva. Once días después fue seleccionado por primera vez con Marruecos.

Del lado francés, la decisión deja arrepentimientos. “Es una pérdida importante para la Federación Francesa de Fútbol (FFF), pero es su elección. En esta generación, no hay otro Bouaddi”. admite retrospectivamente Hubert Fournier, director técnico nacional, en “The Athletic”.

Sin embargo, la selección de Francia ya cuenta con uno de los entornos más competitivos del fútbol mundial. Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Manu Koné, Warren Zaire-Emery e incluso N’Golo Kanté conforman el medio de la selección francesa en Estados Unidos.

Didier Deschamps se mantuvo fiel a su filosofía. “Cuando convoco a un jugador es porque creo que es el momento en el que puede ser útil para el equipo A. Hay competencia. No me comuniqué con él, esa no es la forma de trabajar”. explica en la primavera.

Sin embargo, en Lille, Olivier Létang intentó en varias ocasiones alertar a la federación francesa del riesgo de que su jugador se marchara, según informa “l’Equipe”. Incluso las conversaciones iniciadas con el entorno de Zinédine Zidane, candidato a suceder a Deschamps tras el Mundial, no conducen a ninguna garantía concreta.

Antes del partido de cuartos de final entre Francia y Marruecos, Guy Stéphan, diputado del “DD”, resumió la situación en una rueda de prensa: “Cuando tienes a Tchouaméni, Rabiot, Koné, Zaire-Emery, Kanté, si te pregunto quién debería ser destituido, no obtengo la misma respuesta de todos los presentes en la sala. »

En realidad, la historia de Ayyoub Bouaddi va mucho más allá del caso individual de un jugador prometedor. Después de Brahim Díaz o Eliesse Ben Seghir, Marruecos confirma su capacidad para atraer a algunos de los mejores talentos de su diáspora, incluso cuando crecieron en el corazón del sistema formativo francés. Con sus resultados recientes y su infraestructura de primer nivel, el reino parece ahora ser un destino deportivo creíble para jugadores jóvenes que durante mucho tiempo se consideraron destinados a los principales equipos europeos.

Para Francia, la observación es más discreta pero muy real. Por tanto, Hubert Fournier habla de una “pérdida significativa”. El futuro dirá hasta dónde llegará Ayyoub Bouaddi. Una cosa es cierta: cuando explica a sus allegados que no se puede rechazar un Mundial, el centrocampista del Lille nunca ha jugado un solo partido con Marruecos. Dos meses después, ya es una de las revelaciones del torneo. El jueves por la noche, ante Francia, su país de nacimiento, tendrá la oportunidad de confirmar que esta elección no fue una apuesta.