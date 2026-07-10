Muerte de Lorenzo Salgado Araujo: el colmo para México frente a Trump e ICE

Frente a Donald Trump, la ira mexicana está aumentando un escalón. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el jueves 9 de julio que quería iniciar procesos penales contra Estados Unidos para los ciudadanos mexicanos que murieron a causa de ICE.

Después de las muertes de Renée Good y Alex Pretti, asesinadas en enero por agentes del ICE en Minneapolis, cierto revuelo, especialmente entre los demócratas, rodeó la muerte esta semana de Lorenzo Salgado Araujo, un automovilista mexicano asesinado el martes en Houston (Texas) por la policía federal de inmigración. Vecinos y manifestantes se reunieron en el lugar del tiroteo el martes por la noche, algunos con carteles que decían “ Encontré el ICE “.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió en particular “una investigación completa e independiente » hecho, « así como una verdadera responsabilidad “. “ Abolimos ICE », exigió en Seguimos indignados por las horribles y crueles acciones de ICE bajo la administración Trump. » también reaccionó la ex vicepresidenta Kamala Harris.

Más allá de los procesamientos, Claudia Sheinbaum señaló de manera más amplia el problema del maltrato infligido a ciudadanos mexicanos en Estados Unidos. Una denuncia que se suma a una decena de denuncias diplomáticas ya presentadas por México ante organismos internacionales de derechos humanos.

“ No podemos hacer la vista gorda ante los mexicanos que murieron “, afirmó el presidente mexicano, que quiere que las denuncias responsabilicen al ICE por muertes ocurridas bajo la responsabilidad del gobierno estadounidense.

Desde enero de 2025, 17 nacionales mexicanos han perdido la vida en centros o durante operativos policiales según CNN, incluidos 14 atribuidos al ICE. En total, 58 personas de diversas nacionalidades han perdido la vida en estas condiciones desde el regreso de Donald Trump, según el canciller mexicano, Roberto Velasco.

El canciller mexicano, Roberto Velasco, dijo que se debe investigar la muerte de Lorenzo Salgado Araujo ” muy grave “. Agregó que proteger los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos es la máxima prioridad de su oficina en este momento.

El tiroteo ocurrió en Magnolia Park, un barrio histórico para la comunidad mexicana y latina, durante un arresto por una parada de tránsito. El hombre, cuyo nombre era Lorenzo Salgado Araujo, se encontraba ilegalmente en Estados Unidos según ICE. Este último tendría “ Se negó repetidamente a obedecer y usó su automóvil como arma para atropellar a un oficial. “. Lo que obligó al agente a utilizar “ su arma como autodefensa “, afirmó la agencia. Atendido por urgencias, Lorenzo Salgado Araujo falleció a causa de sus heridas en el hospital.

Una versión de los hechos presentada por la policía de inmigración, parecida a otras anteriores a ellos. Sin embargo, vídeos filmados por transeúntes o cámaras de vigilancia han contradicho en repetidas ocasiones la versión expuesta por los agentes. Incluso devolviendo, en ciertos casos, la responsabilidad al ICE, observa el “Washington Post”.

El hijo del asesinado exige que un “ investigación completa » se hará tras la muerte de su padre, quien había residido en Estados Unidos durante 35 años. “ Merecía una vida tranquila como Lorenzo Salgado Araujo, esposo, padre y creador de empleo para decenas de hombres que soñaron con el sueño americano como él. “, lamentó durante una conferencia de prensa el miércoles. Lorenzo Salgado Araujo dirigía una empresa constructora que había construido cientos de casas en los suburbios de Houston durante las últimas tres décadas, y estaba en proceso de regularizar su situación para obtener un estatus migratorio legal. El alcalde demócrata de Houston, John Whitmire, denunció en un comunicado de prensa a ” tragedia “.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional abrió una investigación interna. El FBI, por su parte, dijo que estaba investigando acusaciones de un ataque a un agente federal.