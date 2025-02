¿Se detendrá el sitio A69? Justice decidirá el 27 de febrero

El Tribunal Administrativo de Toulouse anunció este martes 18 de febrero que se declararía el 27 de febrero sobre la validez de la autorización del sitio de la autopista A69 y, por lo tanto, sobre la continuación del trabajo; El Relator público una vez más solicitó la cancelación de esta autorización.









En una habitación llena, Mona Rousseau, magistrada cuya opinión debe guiar la jurisdicción en su decisión, estimó que las ganancias esperadas de la carretera futura antes de conectar a Toulouse y Castres, no eran suficientes para establecer una razón imperativa de interés, un público importante (RIIPM) Justificando el daño al medio ambiente, cometido por el proyecto.





Por lo tanto, mientras el A69 apunta, según sus promotores, abrir el Southern Tarn, «El estudio sobre beneficios económicos sigue siendo bastante vago y lucha por convencer»estimó el rapporto público.





En términos de seguridad, la ventaja de la carretera, según Mona Rousseau, no aparece «No significativo» Ya no, en particular en vista del riesgo de aumentar el tráfico en la ruta de sustitución que aquellos que no quieren tomar la ruta pagada usarían.





Si el magistrado admitió que la carretera podría representar un cierto interés económico y social, recordó que la jurisprudencia que definía el riipm «Particularmente restrictivo» y que «Ganancias bastante débiles» del A69 «No puede ser suficiente para elevar este proyecto a esta caminata».





«Necesito conectarse al equipo Toulouse»





En el proceso, uno de los abogados de los oponentes de la A69, Me Alice Terrasse, le dijo a la corte que estaba frente a un «Gran oportunidad para hacer que la historia de la ley ambiental sea favorablemente».









En defensa, Yasser Abdoulhoussen, director del proyecto, responsable de pilotar la A69 dentro de la prefectura de Tarn, se presentó en «Portavoz de una sala de estar a la que queremos negar la expresión de una necesidad muy reconocida».





«Esta aglomeración (de Castres-Mazamet, nota del editor) debe conectarse al equipo de la capital regional»dijo, evocando el aeropuerto de Toulouse-Blagnac, la infraestructura hospitalaria o la oferta de educación superior de la ciudad rosa. No es un «Caprice de funcionarios electos» Pero de la «Ladrillo esencial de una estrategia de desarrollo» Mientras que los oponentes quieren un status quo que significa que el«No podremos hacer nada en el territorio», «Una condena de perpetuidad»dijo.





Llorar de «No Macadam»varias docenas de activistas anti-69 habían reunido la calma cerca de la corte antes de esta audiencia, «Decisivo» Para sus promotores, «Crucial» a los ojos de los oponentes.





¿El sitio pronto se detendrá?





Este último espera ver al tribunal después del rappente e interrumpiendo el trabajo, mientras que estos 53 km que conectan Castres con la ciudad rosa inicialmente se abrieron a fines de 2025.





«En el 95 % de los casos, se nos dice, las opiniones de los reporteros públicos se siguen (…) y, por lo tanto, a priori, no hay razón para que el tribunal derague de la opinión que fue dada por el público reportero»le dijo a AFP que la miembro del medio ambiente Christine Arright, ex traducción de la Comisión de Investigación de la Asamblea Nacional sobre la Asamblea del Proyecto.





Si el tribunal decide cancelar la autorización, el sitio será «Decreto»continuó el diputado para quien «Nada parece imposible por el momento ya que el betún aún no se ha hundido».





Al intervenir para las empresas involucradas en el sitio, me Thomas Garanther insistió en la pesadez de las medidas de seguridad del sitio que deberán tomarse si se les arresta, «Pendiente de una decisión de apelación».





Unos días antes de la audiencia, Atosca, el futuro traficante de la carretera y actualmente a cargo del sitio, dijo que tenía «Ahora ganó más de 300 millones de euros, o el 65 % del presupuesto total del sitio»anunciando «Nuevas etapas de estructuración» para la primavera.









Por lo tanto, en marzo está programado para la instalación de plantas de asfalto caliente que normalmente deberían fabricar las 500,000 toneladas del recubrimiento de la carretera futura, dijo el grupo.





Al final de la audiencia, el anti-69 no ocultó su satisfacción, afirmando ser «Muy, muy segura de la deliberación que llegará el próximo jueves»según Gilles Garric del colectivo La Voie es libre. «Sería una señal, una explosión prometedora que podría dar confianza y enviaría, a pesar de las regresiones que estamos presenciando (con respecto al medio ambiente, nota), un mensaje muy fuerte con un fuerte impacto a nivel nacional, y también en la jurisprudencia «subrayó a uno de sus abogados, yo Alice Terrasse.