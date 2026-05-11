Repatriación de pasajeros del barco MV “Hondius”, derrota electoral laborista en el Reino Unido… 5 cosas para recordar del fin de semana

Si te pusiste al día con las novedades de este fin de semana, aquí tienes la principal información para recordar del viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de mayo.

El crucero MV “ Hondio “, donde se detectó un brote de hantavirus, llegó este domingo 10 de mayo al pequeño puerto de Granadilla de Abona, en Canarias. Durante el día comenzó una operación para evacuar a un centenar de pasajeros y miembros de la tripulación, que finalizará el lunes.

Los evacuados están regresando progresivamente en avión a sus países. Los primeros en salir, los catorce españoles desembarcaron a primera hora de la tarde en la base militar de Torrejón, cerca de Madrid. Luego tomaron el camino hacia el hospital militar Gómez Ulla, en el suroeste de la capital española, donde serán puestos en cuarentena y bajo seguimiento médico.

El enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán en el Estrecho de Ormuz continúa. Este domingo 10 de mayo un granelero fue atacado frente a las costas de Qatar, en un contexto de amenazas de Irán contra los barcos. “enemigos” y los intereses de Washington. Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos también han informado de ataques con aviones no tripulados, a pesar de que desde el 8 de abril está en vigor un frágil alto el fuego.

Sin embargo, las autoridades iraníes anunciaron el domingo que habían transmitido, a través de Pakistán, una respuesta a la propuesta estadounidense para una solución duradera del conflicto en Oriente Medio. La respuesta iraní es “centrados en poner fin a la guerra (…) en todos los frentes, particularmente en el Líbano, y en garantizar la seguridad de la navegación marítima”indicó, sin más detalles, la televisión estatal iraní.

Lo que no impide que Irán alce la voz: el portavoz del comité de seguridad nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, advirtió a Estados Unidos sobre la posibilidad de una “ respuesta iraní fuerte y decisiva » en caso de ataques a sus barcos. Por su parte, Donald Trump declaró en una entrevista, grabada a principios de semana y transmitida el domingo, que solo necesitaba “dos semanas más” para alcanzar todos sus objetivos en Irán.

A pesar de la prohibición de la manifestación de extrema derecha radical del Comité 9 de Mayo por parte de la jefatura de policía de París, confirmada por el Consejo de Estado, sus partidarios convocaron una manifestación en París este sábado. 47 personas fueron puestas bajo custodia policial en París, entre 98 arrestos, en el marco de la manifestación prohibida de extrema derecha radical y su contramanifestación antifascista, también prohibida, según la jefatura de policía.

La policía había prohibido el martes esta manifestación, así como una contramanifestación antifascista, recordando la muerte del activista radical de extrema derecha Quentin Deranque en Lyon en febrero, y subrayando que, en 2025, se observaron varios saludos nazis en la procesión del Comité del 9 de mayo.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este sábado 9 de mayo que su ejército estaba enfrentando fuerzas en Ucrania. “agresivo” apoyado por la OTAN, durante un breve discurso en la Plaza Roja con motivo de las modestas conmemoraciones del 9 de mayo de 1945, primer día de una tregua aceptada por Kiev.

Este desfile estuvo marcado por la ausencia de equipamiento militar, como tanques y lanzadores de misiles que suelen desfilar por la plaza central de Moscú. Duró sólo 45 minutos y se vio reforzada en el último momento con la entrada en vigor de una tregua de tres días anunciada la víspera por Donald Trump. “Esperemos que este sea el principio del fin de una guerra muy larga”escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social, precisando que el alto el fuego iría acompañado de una “Intercambio de prisioneros de 1.000 detenidos de cada país”.

Vladimir Putin aseguró el sábado por la tarde que Rusia aún no había recibido una propuesta de Ucrania sobre el intercambio. También creía que la guerra en Ucrania “estaba llegando a su fin” y criticó a los países occidentales por su apoyo a Kyiv.

Un duro revés para el Partido Laborista en el Reino Unido. El anuncio de los resultados de las elecciones locales británicas, realizado este viernes 8 de mayo, marcó una importante derrota para el Partido Laborista del primer ministro Keir Stramer. Perdió 1.406 escaños en Inglaterra. Es más, el partido perdió el control del Parlamento de Gales por primera vez desde 1999, a manos del partido independentista Plaid Cymru. También en Escocia, el laborismo perdió cuatro escaños, empatando con la extrema derecha de Nigel Farage, el hombre del Brexit.

A pesar de estos resultados, Keir Starmer se negó a dimitir. Aseguró “asumir la responsabilidad” de estos resultados “muy difícil” y promesas “escuchar a los votantes”, pero sin “gira a la derecha o a la izquierda”.

Esta derrota del Partido Laborista beneficia al partido de extrema derecha de Nigel Farage, Reform UK. El partido antiinmigración obtuvo 1.444 escaños y se hizo con el control de 14 ayuntamientos. “No sólo derribamos el “muro rojo” (los bastiones laboristas), también derribamos el muro azul (los bastiones conservadores). Es un logro fantástico”.dijo entusiasmado Nigel Farage la tarde del 8 de mayo desde Essex. De hecho, las elecciones también estuvieron marcadas por el declive de los conservadores (773 elegidos), detrás del Partido Liberal Demócrata (834), y por la progresión de los Verdes, un partido muy de izquierdas liderado por Zack Polanski (515 escaños).