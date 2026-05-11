barco atacado frente a la costa de Qatar, respuesta iraní enviada a los Estados Unidos... Actualización sobre la situación

El Estrecho de Ormuz sigue bajo alta tensión. El enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán en este paso estratégico desembocó este domingo 10 de mayo en el ataque a un granelero frente a las costas de Qatar, en un contexto de amenazas de Irán contra los barcos. “enemigos” y los intereses de Washington. A Qatar le preocupa utilizar el estrecho como “medios de presión”a pesar de que Irán indicó que había enviado una respuesta a la propuesta estadounidense para resolver la guerra. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance de la situación.

Un carguero informó haber sido alcanzado por un proyectil no identificado la madrugada del domingo en el Golfo Pérsico, provocando un incendio que fue extinguido, según la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.. “No se han reportado víctimas”informó la agencia.

El barco comercial de Abu Dhabi “fue atacado por un dron” en aguas territoriales de Qatar, confirmó el Ministerio de Defensa de Qatar, añadiendo que había “Continuó su viaje”. La agencia de noticias iraní Fars, citando una fuente familiarizada con el asunto, afirmó que el barco “Enarbolaba la bandera estadounidense y pertenecía a los Estados Unidos”sin decir explícitamente que Irán lo había atacado.

Además, Kuwait informó el domingo de un ataque con drones, sin especificar su origen, y Emiratos Árabes Unidos anunció que había interceptado dos drones iraníes. Y ello a pesar del frágil alto el fuego vigente desde el 8 de abril en el conflicto de Oriente Medio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar escribió en un mensaje publicado en X que este ataque constituía “una escalada peligrosa e inaceptable que amenaza la seguridad de las rutas de transporte marítimo comercial y de los suministros vitales en la región”.

Es más, el primer ministro de Qatar, jeque Mohammed bin Abdelrahmane al-Thani, estimó que la instrumentalización del estrecho de Ormuz sólo“empeorar la crisis”durante una entrevista telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

En efecto, consideró que “Cerrar o utilizar el Estrecho de Ormuz como medio de presión sólo empeoraría la crisis” en Medio Oriente, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar. El Primer Ministro qatarí había discutido con el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la “amenazas” y seguridad en Medio Oriente durante una reunión el sábado.

Por su parte, Irán lanza nuevas amenazas. El portavoz del comité de seguridad nacional del Parlamento iraní advirtió este domingo a Estados Unidos contra cualquier ataque dirigido a barcos en aguas del Golfo. “Nuestra detención ha terminado a partir de hoy. Cualquier ataque a nuestros barcos desencadenará una respuesta iraní fuerte y decisiva contra los barcos y bases estadounidenses”.declaró Ebrahim Rezaei en un mensaje publicado en X. El viernes, el ejército estadounidense atacó dos petroleros iraníes, mientras que Washington impuso un bloqueo de los puertos iraníes desde el 13 de abril.

“Nunca inclinaremos la cabeza ante el enemigo, y si se trata de diálogo o negociación, esto no significa capitulación o retirada”siendo el objetivo “para hacer valer los derechos de la nación iraní”escribió por su parte en X el presidente iraní, Massoud Pezeshkian.

Irán también advirtió el domingo que los países que implementen sanciones estadounidenses contra la República Islámica tendrían dificultades para cruzar el Estrecho de Ormuz. “Los países que se pongan del lado de Estados Unidos para imponer sanciones a la República Islámica de Irán ciertamente encontrarán dificultades para cruzar el Estrecho de Ormuz”dijo un oficial del ejército iraní, Mohammad Akraminia, a la agencia oficial de noticias IRNA.

Pese a las amenazas, Irán transmitió este domingo, a través de Pakistán, su respuesta a la propuesta estadounidense de una solución duradera al conflicto en Oriente Medio.

“El principal foco de la respuesta de Irán a la propuesta estadounidense se refiere al fin de la guerra y a la seguridad marítima en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz”escribió Isna en su cuenta de Telegram, poco después de que la agencia oficial Irna anunciara que Irán había transmitido esta respuesta, esperada por Washington desde el viernes, sin más detalles.

Esta respuesta iraní debería presagiar una reanudación de las negociaciones con Estados Unidos, que está luchando, hasta cierto punto, por mantener la confianza de algunos de sus aliados del Golfo en su gestión del conflicto.

“Hace tiempo que está claro que Estados Unidos se ha visto atrapado en un conflicto que no puede permitirse el lujo de intensificar y del que no puede salir”.escribe el periódico “Guardian”, citando las palabras de un diplomático saudí. Ante la multiplicación de las amenazas, Arabia Saudita se negó en particular a utilizar sus bases y su espacio aéreo en Estados Unidos para la escolta militar de petroleros en el estrecho de Ormuz. Esta negativa estaría en el origen de la decisión de Donald Trump de cancelar la operación “Proyecto Libertad”, sólo unos días después de su lanzamiento. Y según informa la NBC, ni siquiera una llamada personal entre el príncipe heredero Mohammed bin Salman y Donald Trump permitió cambiar la posición de Arabia Saudita.

Aún así, Estados Unidos y los países del Golfo pidieron el jueves al Consejo de Seguridad de la ONU que exija que Irán deje de “prevenir” Navegación en el estrecho. Estados Unidos y Bahréin presentaron un proyecto de resolución en este sentido, pero Rusia (aliada de Teherán) indicó que estaba dispuesta a bloquear el texto.