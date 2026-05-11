Musk, Thiel, Karp y los demás… Los “novatos” de las Big Tech no son visionarios

La citación de Elon Musk por parte de un juez francés provocó en él una reacción de desprecio soberano. El hombre más rico del mundo consideró esta citación como la impertinencia de un alguacil provincial. El mensaje fue claro: las reglas que ustedes, democracias ordinarias, han decretado no me conciernen. No es una cuestión de derecho: un solo juez no podrá frenar a Elon Musk, y todo el mundo lo sabe. Pero esta escena lo dice todo: él y sus multimillonarios tecnológicos tienen más dinero que la mayoría de los gobiernos, más influencia que la mayoría de los medios de comunicación y una capacidad para moldear la opinión pública global que ningún actor privado ha tenido jamás.

Debemos reconocer una cosa: tienen ambición. Mientras la gente corriente se preocupa por el precio de la energía, los sumos sacerdotes de Silicon Valley están diseñando silenciosamente el próximo mundo. Un mundo donde la riqueza nunca ha estado tan concentrada: unos pocos cientos de multimillonarios que pesan más de la mitad de la humanidad. Un mundo donde la élite colonizará Marte mientras el resto de la especie se las arregla por sí misma en un planeta sobrecalentado. Un mundo donde la democracia, demasiado lenta y demasiado poblada de gente ignorante, será sometida a supervisión en nombre de la eficiencia. Y para calmar a las multitudes, una renta universal.

Este proyecto no está oculto. Se afirma, se tuitea y se publica en podcasts. El director ejecutivo de Palantir, Alex Karp, lo formalizó en un manifiesto de veintidós puntos: “La República Tecnológica » – quién instala el software y “poder duro” como los únicos baluartes válidos de la democracia occidental. Traducción real: la democracia debe ser protegida por quienes la entienden mejor que el propio pueblo, es decir, ellos. En realidad, el manifiesto pide una fusión del poder estatal y el poder tecnológico, y la subordinación de las elecciones individuales a las decisiones de una élite tecnocrática. La democracia como pretexto, la tecnología como instrumento de control y el Estado como subsidiario de la propia infraestructura digital de Palantir.

En este sentido, el proyecto de Karp es claramente un posliberalismo tecnológico. ¿El método de Palantir? Hazte indispensable entrando en los hogares de los clientes, estructurando la arquitectura de organización de sus datos y haciendo imposible cualquier salida. El santo grial de todo consultor. Excepto que estos son datos de soberanía. En cuanto a Musk, gastó 300 millones aproximadamente dólares por la elección de Trump y su fortuna aumentó de 400 a 500 mil millones desde enero de 2024: ¡gran inversión! Y ahora quiere reducir drásticamente los costes de la Seguridad Social y Medicare: estos son los “grande” para eliminar.

Elon Musk, Peter Thiel, Marc Andreessen, Alex Karp, Marc Zuckerberg y otros y sus epígonos forman un grupo internacional de megalomanía tecno-libertaria que ha decidido, con la conciencia tranquila, que el futuro les pertenece. Tienen el dinero, las plataformas, los datos, los satélites y pronto los gobiernos. ¿Por qué molestarse?

El problema con este escenario –y esto es una buena noticia– es que se basa en un profundo malentendido de lo que es la sociedad humana. Estos genios ingenieros tienden a tratar a los seres humanos como variables en una ecuación. Pero la historia es clara: cada vez que se ha establecido una concentración de poder tan extrema, ha generado su propio desafío. Los grandes monopolistas americanos de finales del siglo XIX.mi El siglo también parecía intocable. Acabaron desmembrados por las leyes antimonopolio, bajo la presión de una opinión pública que ya no quería sus excesos.

Este mundo distópico no sucederá. No porque las instituciones democráticas sean lo suficientemente fuertes como para contenerlos a tiempo: probablemente no lo serán. Sino porque la revuelta de las sociedades democráticas se producirá primero. La obscena concentración de riqueza en manos de un puñado de individuos produce exactamente el tipo de ira social que, históricamente, precede a las grandes recomposiciones políticas. La renta universal que proponen como solución no engañará a nadie por mucho tiempo: no se puede calmar a una sociedad que se siente desposeída de su futuro con una transferencia mensual.

Por lo tanto, hoy debemos limitar su poder: mediante la regulación de las plataformas, la fiscalidad internacional de las grandes fortunas y el desmantelamiento de los monopolios. En una democracia sana, la dirección de la sociedad se decide en el espacio público, a través de instituciones diseñadas para reflejar la voluntad del pueblo. Cuando la participación de las empresas de tecnología toma la forma de un modelo que concentra el poder en los sistemas que controlan, el escepticismo y la resistencia no sólo están justificados, sino necesarios.

Los “novatos” de las Big Tech no son visionarios: son hombres muy inteligentes que han confundido su poder adquisitivo con una misión civilizadora. Probablemente la historia les reserva la misma suerte que a todos aquellos que, antes que ellos, creyeron que su riqueza los eximía de la política. La diferencia es que esta vez la revuelta será global.