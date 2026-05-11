¿Gerhard Schröder, mediador sobre Ucrania? La Unión Europea se muestra escéptica ante la propuesta de Putin y debate en Alemania

La iniciativa del presidente ruso Vladimir Putin, que propuso a su amigo y ex canciller alemán Gerhard Schröder como mediador en la guerra de Ucrania, ha provocado desde el sábado diferentes reacciones políticas. El “New Obs” hace balance.

Preguntado el sábado sobre su candidato favorito para retomar el diálogo con los europeos, Vladimir Putin respondió que prefería ” personalmente “ Gerhard Schröder.

En el poder de 1998 a 2005, este socialdemócrata de 82 años ha seguido siendo un fiel partidario del líder del Kremlin durante dos décadas. Su negativa a condenar la invasión rusa de Ucrania en 2022 le valió el oprobio dentro del SPD, el partido minoritario en la coalición del canciller alemán Friedrich Merz y le costó algunas de sus ventajas como excanciller.

Tras su derrota ante Angela Merkel en 2005, también desempeñó papeles clave en los proyectos de gasoductos Nord Stream 1 y 2, así como un puesto en el consejo de administración de la petrolera rusa Rosneft, abandonado en 2022. Estas actividades le valieron fuertes críticas en Alemania y Europa, especialmente después de la invasión rusa de Ucrania ese mismo año.

Un mediador entre Rusia y la Unión Europea no puede “simplemente no ser amigo de Putin”declaró Michael Roth, ex presidente socialdemócrata de la Comisión de Asuntos Exteriores del Bundestag, en una entrevista con el periódico Tagesspiegel. Para Agnieszka Brugger, vicepresidenta del grupo parlamentario de los Verdes, esta oferta de Putin es “una pura maniobra retórica” explica en “Welt”.

Pero otros miembros del SPD, atravesados ​​por una corriente pacifista, se muestran más abiertos a la propuesta de Vladimir Putin.

“Esto debe sopesarse cuidadosamente en estrecha consulta con nuestros socios europeos y no excluirse categóricamente desde el principio”subrayó Adis Ahmetovic, portavoz del SPD para Asuntos Exteriores en el Bundestag, al semanario “Spiegel”. En el En las columnas del Spiegel, el diputado Ralf Stegner añadió: “Si no queremos que Putin y Trump decidan solos el futuro de Ucrania, debemos aprovechar todas las oportunidades, aunque sean pequeñas”.

Otros criticar la reacción de Berlín, “El gobierno federal debería apoyar esta iniciativa con todas sus fuerzas”reaccionó al periódico “Welt”, Markus Frohnmaier, diputado del partido de extrema derecha prorruso AfD y principal fuerza de oposición en Alemania.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, se mostró escéptica el lunes. “Gerhard Schröder ha sido un cabildero de alto nivel para las empresas estatales rusas, por lo que está claro por qué Putin quiere que sea él”declaró desde Bruselas. “No sería muy inteligente conceder a Rusia el derecho de nombrar un negociador en nuestro nombre”continuó.

Cuando se le preguntó en términos más generales sobre la oportunidad de que la UE discutiera directamente con Vladimir Putin, Kaja Kallas se mostró muy cautelosa. “Antes de discutir con Rusia, deberíamos discutir entre nosotros lo que queremos discutir con ellos”estimó.

Por su parte, el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, llamó a Europa a desempeñar “un nuevo rol” en las negociaciones llevadas a cabo con Rusia con el apoyo de Estados Unidos. “Estamos comprometidos con este camino y con el liderazgo estadounidense, pero Europa también puede desempeñar su propio papel”declaró este lunes, antes del inicio del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.

El Ministro de Defensa alemán dijo el lunes que sospechaba que los comentarios de Vladimir Putin sobre el inminente fin de la guerra en Ucrania eran una “señuelo”. “Si ve venir el fin de esta guerra, ¿por qué no la pone fin?” Entonces tendría el control del calendario”.dijo boris pistorius durante una conferencia de prensa en Kyiv.

“Es de temer, aunque espero equivocarme, que se trate de un nuevo señuelo”añadió, señalando que Putin estaba acostumbrado a “jugar con cartas falsas” cada vez que se hablaba de una tregua en Ucrania.

Según Boris Pistorius, el presidente ruso, ante crecientes pérdidas militares y débiles ganancias territoriales, “buscó distraer la atención de sus propias debilidades”.

Por su parte, el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, afirmó durante una rueda de prensa en Berlín que no había visto ninguna “progreso sustancial” con vistas a conversaciones con Rusia, a pesar de las palabras de Vladimir Putin. Según él, Rusia “Sabe quiénes son sus interlocutores en Europa, si realmente quiere negociar”.

Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente el sábado de violar un alto el fuego de tres días negociado por Estados Unidos y anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump.