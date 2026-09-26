Sarkozy está a favor, Faure es crítico, Macron se abstiene… ¿Qué políticos asistirán (o no) a la misa del Papa en la Concorde?

El sábado 26 de septiembre, como parte de su visita a Francia, el Papa León XIV celebrará una misa mayor en la Plaza de la Concordia de París. Se esperan no menos de 600.000 personas, entre ellas numerosas figuras políticas y candidatos presidenciales. Provenientes de las filas de la macronieta, de la derecha o de la extrema derecha, asistirán a esta ceremonia religiosa… a diferencia de Emmanuel Macron.

Tampoco hay rastros de funcionarios electos de izquierda, algunos de los cuales criticaron incluso la celebración de una misa en público. Quienes se reunirán con el Papa por razones protocolares, como el alcalde de París o Saint-Denis, destacan el carácter republicano de sus encuentros.

Este viernes 25 de septiembre, Emmanuel Macron vino personalmente a recibir al jefe de la Iglesia católica en el aeropuerto de París-Orly. Luego los dos hombres se dirigieron al Elíseo, donde hablaron. En el salón de banquetes del palacio presidencial finalmente pronunciaron discursos ante las autoridades políticas, el cuerpo diplomático y la sociedad civil. Un protocolo clásico durante una visita de Estado. Sin embargo, no hubo misa para el presidente, cuya presencia junto a la del Papa Francisco en el estadio Vélodrome de Marsella en 2023 suscitó críticas en nombre del laicismo republicano. el sera “representado por el Primer Ministro”, Sébastien Lecornu, así como “por su esposa”, Brigitte Macron, afirmó el Elíseo.

“Si hubiera sido Presidente de la República habría asistido a esta misa”reaccionó en CNews Nicolas Sarkozy, que ahora rechaza el frente republicano contra la extrema derecha. “Algunos dicen: en nombre del secularismo, no debemos llegar allí. No tiene ningún sentido”. añadió el ex presidente, olvidándose convenientemente de recordar que, por este motivo, no había asistido a la ceremonia presidida por el Papa Benedicto XVI en 2008 en la Explanada de los Inválidos. El Papa León XIV y Emmanuel Macron se reunirán el 28 de septiembre en Metz, donde cada uno hablará por turno sobre Europa.

En la plaza de la Concordia, la misa reunirá a varias figuras políticas de extrema derecha. La Agrupación Nacional estará bien representada con su candidata presidencial, Marine Le Pen, y el presidente del partido, Jordan Bardella. “Bienvenido a Francia a Su Santidad el Papa León XIV”escribió este último en X. También viajará la eurodiputada Marion Maréchal, que recientemente asistió a una exposición contra el aborto en el Parlamento Europeo. También estará Eric Zemmour, que apuró su candidatura a las elecciones presidenciales, acompañado de su asesora y socia, Sarah Knafo.

El candidato presidencial republicano, Bruno Retailleau, evidentemente asistirá a misa. Qué podría ser más lógico para este senador de Vendée, católico practicante, que ya había recibido al Papa Francisco como Ministro del Interior. Saludó en sus redes sociales la llegada de León XIV. Elegido en París, el ex primer ministro Michel Barnier también estará en la Plaza de la Concordia, al igual que Dominique de Villepin, el rebelde chiraquiano que sueña con presentarse a las elecciones en 2027.

También viajarán otros dos antiguos inquilinos de Matignon, que compiten en la carrera presidencial: Gabriel Attal y Edouard Philippe. En un mensaje en X, el alcalde de Le Havre saludó la llegada del soberano pontífice y destacó la alegría por su ciudad “de donde vinieron sus antepasados”. Además, en la misa también será anunciada la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet.

Es simple: ni una sola personalidad de izquierda asistirá a la ceremonia religiosa del Papa. “Me hubiera encantado reunirme con el Papa, pero en lugar de ir a buscar votos, creo que es más importante escucharlo tanto sobre AI como sobre Gaza”. abordó al jefe socialista Olivier Faure el “una falla simbólica y política”.

León XIV, sin embargo, tendrá la oportunidad de encontrarse con algunas figuras de izquierda. El sábado por la mañana, durante una visita al Instituto Católico de París, se reunirá con Bernard Cazeneuve, eterno candidato a las elecciones presidenciales. Este viernes por la tarde, en la sede de la UNESCO, también pudo ver a Ségolène Royal, candidata en las primarias socialdemócratas. Finalmente estrechará la mano de dos alcaldes de izquierda. Este viernes por la noche, el concejal rebelde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, estará presente en el Estadio de Francia, antes de la vigilia de oración, para un “bienvenida republicana”. El sábado por la tarde, el concejal socialista de París, Emmanuel Grégoire, vendrá a darle la bienvenida. “a pocos metros de la plaza” de Notre-Dame, al final de la celebración de vísperas para el clero. Una forma de alejarse de cualquier ceremonia religiosa.