A causa de la sequía, el Garona y el lago de Annecy se encuentran en un nivel históricamente bajo: “Ahora estamos realmente en crisis”

Incluso a finales de septiembre, la sequía sigue asolando Francia. El Garona se encuentra en una situación de ” crisis “ entre los Pirineos y Toulouse debido a la prolongada sequía que obliga a un nivel nunca antes conocido de restricciones en el uso del agua en la zona.

Más al este, en Annecy (Alta Saboya), se revelan bancos de arena blanca y los barcos permanecen en el muelle, debido a la falta de profundidad suficiente en las aguas cristalinas del lago que, bajo un persistente sol azul, desciende un centímetro por día y se acerca a su nivel más bajo.

“Nunca hemos vivido un verano como el de 2026 en nuestro territorio y tenemos un cruce de dos parámetros que nunca se han alcanzado: nunca ha hecho tanto calor y nunca ha llovido tan poco”explicó a la AFP Baptiste Mandard, secretario general de la prefectura de Alto Garona, quien precisó: “En el Garona nunca hemos tenido que pasar ni un segmento a nivel de crisis”.

Esta situación lleva a un refuerzo de las restricciones al uso del agua, con 136 municipios (frente a seis hasta ahora) en situación de crisis, en particular “los del oeste del área metropolitana de Toulouse”afirmó la prefectura en un comunicado de prensa. El río, que se encuentra ahora en el nivel de alerta más alto (4) de la escala utilizada para controlar su caudal, había pasado al nivel 3 (alerta reforzada) hace apenas 15 días, el 12 de septiembre, debido a un déficit de precipitaciones muy marcado desde principios de junio.

Un fenómeno que continúa en septiembre: “Normalmente el promedio desde principios de septiembre hasta hoy ronda los cincuenta milímetros de lluvia, y aquí solo pudimos contar con ocho (…) y aún se espera que dure varias semanas”especificó Baptiste Mandard. “No se pronostican lluvias importantes antes de fin de mes, mientras que las reservas de agua (…) están disminuyendo”señala la prefectura.

En concreto, las autoridades ya no pueden seguir liberando agua de los embalses de los Pirineos, que hasta ahora permitían sustentar el caudal del Garona. “Ahora estamos realmente en crisis, por eso todos debemos actuar”subrayó el viernes al mediodía Jean-Michel Fabre, presidente del establecimiento público del Garona, el sindicato de gestión del agua fluvial.

Las actividades económicas locales no se libran de estas restricciones excepcionales. “Cuando estamos en un nivel de crisis, nos encontramos en una situación en la que el riego agrícola está prohibido, salvo algunos cultivos excepcionales”informó Baptiste Mandard a “la Dépêche du Midi”. Algunos fabricantes que pueden recolectar directamente de los ambientes acuáticos verán reducido su volumen autorizado en un 25%, según el secretario general de la prefectura.

En los Alpes, en Annecy, “el lago ha perdido 60, 70 centímetros” en comparación con lo normal, señala Céline Fournel, directora de operaciones de la Compagnie des Bateaux d’Annecy. Y como no se pronostican lluvias en los próximos días, no es probable que la situación mejore. Después de un verano especialmente seco, en septiembre casi no llovió en Francia, lo que mantuvo la sequedad del suelo en un nivel histórico para esta época del año.

Alta Saboya, normalmente bien irrigada, no es una excepción y la ciudad de Annecy está en alerta máxima en el sitio VigiEau, que impone restricciones al consumo de agua potable. El lago, alimentado por manantiales de montaña, abastece las redes de agua de 34 municipios, algo que no está en duda. Pero su nivel de referencia, unos 60 cm en bajamar, se sitúa actualmente en 20 cm y sigue cayendo. “Perdemos alrededor de un centímetro por día”dice Pierre Bruyère, presidente del Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (Sila). “Estamos en la tendencia para 2018”cuando el nivel era cercano a cero, el más bajo desde 1947, continúa.

“Aparte del aspecto estético, es muy bueno que haya variación” para el bienestar de la fauna y la flora, pone en perspectiva el presidente de Sila. En la superficie, hacia un canal cercano al centro de la ciudad, cisnes y fochas chapotean cerca de las algas. En cuanto a las plantas acuáticas, como los juncos y los juncos, aprovechan las fluctuaciones del nivel del lago para “regenerado”continúa Pierre Bruyère. Este fenómeno, cuando es generado por la acción humana, se llama amplitud de marea, explica, encantado de ver que el proceso se desarrolla de forma natural. Señala, sin embargo, que este aspecto beneficioso se produce más bien alrededor del nivel 60, un mínimo que permitiría “todos pueden realizar su actividad en buenas condiciones”.