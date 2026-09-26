Azerbaiyán indulta al francés Martin Ryan tras levantar las sanciones europeas contra un oligarca

Azerbaiyán indultó este miércoles 23 de septiembre a Martin Ryan, un francés encarcelado en este país caucásico desde finales de 2023 por “espionaje”una decisión que llega poco después del levantamiento de las sanciones europeas contra el oligarca ruso-uzbeko Alicher Ousmanov que solicitó Francia.

Martin Ryan, nacido en 1988, figura en una lista de 20 personas indultadas y es el único ciudadano francés que se beneficia de ella. El presidente Ilham Aliev tuvo especialmente en cuenta “sus personalidades, estado de salud y situación familiar”según el decreto publicado en su sitio web.

París pide desde hace meses la liberación del empresario, condenado en Azerbaiyán en marzo de 2026 a 10 años de prisión por “espionaje”. Después de vivir varios años en Bakú, Martin Ryan fue arrestado el 4 de diciembre de 2023 por las autoridades azerbaiyanas, que lo acusaron de trabajar para los servicios secretos franceses.

El Ministerio francés de Asuntos Exteriores siempre ha rechazado “categóricamente” estas acusaciones, calificando esta detención como” arbitrario “. Según la fiscalía, Martin Ryan supuestamente recopiló información sobre las relaciones de Azerbaiyán con Turquía, Irán y Pakistán, sobre empresas vinculadas a Rusia y China y sobre cuestiones relacionadas con Karabaj, un enclave que durante mucho tiempo estuvo en el centro de un conflicto armado entre Azerbaiyán y Armenia.

Su juicio comenzó en enero de 2025 en Bakú pero no fue hasta más de un año después, el 16 de marzo, que fue declarado culpable. Un coacusado azerbaiyano, Azad Mamedli, fue condenado a 12 años de prisión por “alta traición”.

La diplomacia francesa acogió con agrado una “gesto humanitario”. “Esta decisión es fruto de un diálogo paciente y exigente con las autoridades azerbaiyanas”declaró el portavoz del Ministerio francés de Asuntos Exteriores. Se espera que Martin Ryan regrese a Francia este miércoles, según dos fuentes informadas al respecto.

Según un diplomático en Bruselas, París presionó a los países miembros de la UE para que levantaran las sanciones contra el multimillonario Alicher Ousmanov, considerado cercano al poder en Bakú, como parte de un acuerdo de liberación de prisioneros que involucra a franceses detenidos en Azerbaiyán. Después de Francia, Luxemburgo también solicitó y obtuvo la anulación de las sanciones contra otro oligarca, el ruso-israelí Mikhail Fridman, que exigió ante los tribunales al Gran Ducado 15 mil millones de euros en concepto de reparación tras las sanciones de la UE.

La exigencia de Francia de eliminar a Alicher Ousmanov de la lista sorprendió en Bruselas. París invocado “razones de seguridad nacional” delante de sus compañeros, sin más explicaciones.

Según el decreto presidencial azerbaiyano publicado este miércoles, además de Martin Ryan, entre los liberados se encuentran otros cuatro extranjeros: un ruso, un paquistaní y dos turcos. Otro ciudadano francés está encarcelado en Azerbaiyán, el empresario Anass Derraz. Fue condenado a 12 años de prisión en noviembre de 2025 en Bakú, en un caso en el que se le acusa de aceptar un soborno de un oligarca ruso.

Las relaciones bilaterales entre Francia y Azerbaiyán se deterioraron significativamente después de que Bakú recuperara el control del territorio de Karabaj, entonces de mayoría armenia, en septiembre de 2023, lo que provocó el desplazamiento de más de 100.000 habitantes. Bakú criticó el apoyo de París a Armenia. A cambio, las autoridades francesas acusaron a Azerbaiyán de interferir en sus territorios de ultramar, lo que Bakú niega. En mayo, el presidente francés Emmanuel Macron habló por teléfono con Ilham Aliev sobre formas de ” desarrollar “ la relación entre sus dos países tras estas fuertes tensiones.