Grabamos esta conversación en Washington, donde nos estamos preparando para filmar. En Kiev, Volodymyr Zelensky se separó de Mykhailo Fedorov, su ministro de Defensa, de 35 años, el hombre que hizo del ejército ucraniano una potencia de drones. Cientos de personas se manifestaron este jueves 16 de julio en varias ciudades del país.

Nada en el transcurso de las últimas semanas lo anunció: la cumbre de Ankara, la coalición de los dispuestos reunidos en París, el desfile del 14 de julio, la licencia para fabricar misiles Patriot arrebatada a Donald Trump. Pierre Haski vuelve aquí a lo que dice esta crisis sobre un país que gana terreno y se divide al mismo tiempo, y sobre la división entre dos Ucranias, la que creció en el sistema soviético y la que se formó en la cultura digital.

Mientras tanto, en Washington, la guerra iraní ocupa todas las conversaciones. Desde el memorando de entendimiento firmado bajo el auspicio de Versalles, Teherán y Washington han entrado en lo que Pierre Haski llama la era sin guerra ni paz: sin perspectivas de acuerdo, sin perspectivas de guerra general y dos potencias que ya no funcionan. Yemen, a su vez, se invita a sí mismo a participar en el conflicto. Faltan tres meses para las elecciones de mitad de período y el precio del galón está subiendo.