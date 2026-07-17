Nuestro bosque arde y miramos el partido.

El incendio de Fontainebleau introduce los incendios forestales en una nueva era: con más de 2.000 hectáreas arrasadas por el humo (casi el 10% de la superficie del macizo), esta catástrofe resulta aterradora desde varios puntos de vista. Se trata del mayor incendio de la historia reciente del bosque. Es la primera vez que dos aviones de Canadair intervienen en Isla de Francia (la región no tiene ninguno). En términos más generales, esta es la primera vez desde 2013 que 98 de los 101 departamentos franceses están bajo seguimiento de la sequía. Con más de 40.000 hectáreas quemadas en Francia desde principios de año, 2026 muestra el triste historial de superficies devastadas antes de mediados de julio del 21.mi siglo. Por último, se trata de la primera vez que se produce un incendio en el cabo Fréhel, en la costa norte de Bretaña, lo que demuestra que prácticamente no queda territorio francés a salvo del riesgo de incendio.

Estos registros son sólo el comienzo. Debido al secado de los suelos y de la vegetación debido al cambio climático, esta evolución lamentablemente coincide con lo que los científicos vienen anunciando desde hace más de treinta años: incendios más tempranos en la temporada, que se desplazan hacia el norte y se vuelven…