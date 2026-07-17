Presidencial: vemos (un poco) más claro

El panorama de las elecciones presidenciales se iluminó un poco la semana pasada. Pero queda todo por hacer si queremos evitar la victoria de la Asamblea Nacional (RN).

Por lo tanto, Marine Le Pen, de extrema derecha, será candidata a pesar de su fuerte condena por malversación de fondos públicos. Y esta situación claramente no suscita un rechazo masivo entre el electorado. Incluso si Jordan Bardella se hubiera vuelto más popular que ella durante el último período, esto es una mala noticia para los demócratas. El candidato de TikTok, menos experimentado, probablemente habría sido más fácilmente “adoptado” ante la prueba de la campaña electoral. A pesar de su condición de condenada, Marine Le Pen tiene la ventaja de ser a priori la única mujer en condiciones de ganar las elecciones y de estar en mejor posición que Jordan Bardella para solidificar el electorado popular en torno a la Agrupación Nacional. Por tanto, el riesgo de una victoria del RN ha aumentado: ya es hora de que los demócratas salgan finalmente de su asombro y se pongan manos a la obra.

La semana pasada también se disipó otra ilusión: contrariamente a lo que muchos pensaban hasta entonces, incluso en la izquierda, Edouard Philippe no es realmente un baluarte potencial eficaz contra Marine Le Pen. Dos encuestas, Ifop-Fiducial y Toluna Harris Interactive, muestran que ella lo derrotaría en la segunda vuelta si accediera a ella. En realidad, nada sorprendente: el ex primer ministro de Emmanuel Macron, responsable de la represión contra los “chalecos amarillos” y del fiasco de la reforma de las pensiones, arrastra tras de sí, diga lo que diga, la cadena del desastre de diez años de macronismo.

Para empeorar las cosas, Edouard Philippe ha optado claramente por hacer campaña por la derecha durante los próximos meses. Promete reducir drásticamente el gasto público mientras se niega a aumentar los impuestos a los más ricos y está exagerando en materia de seguridad e inmigración. Lo suficiente como para hacerlo aún más insoportable a los ojos de los votantes de izquierda. Lejos de ser “útil”, un voto “de izquierda” de Edouard Philippe sería en realidad inútil y peligroso.

Al mismo tiempo, estas mismas encuestas confirmaron, si aún fuera necesario, que Jean-Luc Mélenchon evidentemente no puede oponerse a Marine Le Pen. Edouard Philippe sería derrotado por ella en el segundo asalto, pero simplemente sería aplastado si lograba alcanzarla. Sin duda podemos considerar que, gracias a sus innegables talentos, Jean-Luc Mélenchon podría, en última instancia, obtener resultados mejores que los que le dan las encuestas hoy. Pero es evidente que en diez meses nunca podrá recuperar los 35 o 40 puntos que tiene ahora en caso de una segunda vuelta. El voto de Mélenchon sería en realidad sólo un voto disfrazado de Le Pen.

Estos elementos confirman que sólo una candidatura proveniente de la izquierda social, ecológica y democrática tendría quizás posibilidades de vencer al RN, logrando reunir en la segunda vuelta un frente republicano que reúna tanto a los votantes de Jean-Luc Mélenchon como al electorado macronista.

Pero, por este lado, lo menos que podemos decir es que las fuerzas políticas que ocupan este espacio, incapaces de unirse, hasta ahora no han demostrado estar a la altura de los colosales desafíos de las elecciones de 2027. Desde hace un año, la perspectiva quimérica de unas primarias de toda la izquierda que supuestamente permitirían identificar una candidatura única ha contribuido en realidad a bloquear cualquier acercamiento efectivo. La prioridad dada en este contexto a la única cuestión de la designación de un candidato, en una lógica muy bonapartista y Vmi República, a quien se le impidió, en particular, negociar un programa de gobierno y un acuerdo legislativo que, sin embargo, son un requisito previo esencial para una posible candidatura conjunta.

Sin embargo, el panorama también se aclaró un poco en esta zona la semana pasada. Después de meses de inmovilidad y de maniobras incomprensibles, los miembros del Partido Socialista han decidido nominar su propio candidato para las elecciones presidenciales, un paso legítimo que ya han dado los demás partidos de este espacio político.

Sin embargo, si nos quedáramos ahí, la izquierda social, ecológica y democrática y, por tanto, el país perderían de antemano el juego. De hecho, de todas las encuestas se desprende por el momento que este candidato, ya sea Raphaël Glucksmann o François Hollande, no tendría a priori ninguna posibilidad de presentarse en la segunda vuelta si sigue siendo el candidato de los socialistas mientras a su lado sigan una candidatura comunista y una candidatura ecologista. Y probablemente sería peor si todos los demás candidatos socialistas potenciales no hubieran sido probados en este momento.

El sueño que algunos pueden haber acariciado en este espacio de lograr restablecer la hegemonía socialista en la izquierda recuperando el electorado macronista al tiempo que se separan del resto de la izquierda obviamente no tiene ninguna posibilidad de hacerse realidad: los socialistas por sí solos ya no son considerados una fuerza de transformación social suficientemente creíble para responder a la ira y al profundo deseo de cambio que se expresa en el país, mientras que la mayoría de los que siguen a Emmanuel Macron diez años después están ahora sólidamente anclados en la derecha y negarse a apoyar a un candidato de izquierda, incluso luz.

El único espacio político que permite esperar llevar a la segunda vuelta a un candidato de izquierda con posibilidades de vencer a la Agrupación Nacional es el que reúne a toda la izquierda ecologista, social y democrática: el Partido Socialista, la Place publique, los ecologistas, Génération.s, l’After, Debout! y el Partido Comunista unidos en torno a un programa que es a la vez ambicioso en términos de transformación social y creíble en términos de finanzas públicas.

Se han roto muchos platos durante el año pasado dentro de este espacio y, por supuesto, existen diferencias reales entre estas fuerzas, pero en un panorama muy fragmentado ninguna de ellas puede esperar tener influencia por sí sola el próximo año, incluido el Partido Socialista. Ahora que las primarias de toda la izquierda que bloquearon cualquier perspectiva han sido (por fin) eliminadas del panorama, el tiempo se acaba, por supuesto, pero todavía hay tiempo para (por fin) ponerse manos a la obra y negociar un contrato de gobierno y un acuerdo legislativo que permita a este espacio político tener una candidatura común a finales de año. El futuro de la izquierda y del país lo exige en cualquier caso…

EXPRESO ORGÁNICO

Copresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, Guillaume Duval ha sido escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión.