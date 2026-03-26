Saint-Denis, ¿“ciudad de los negros”? Revela lo que orquestó la polémica por una frase atribuida falsamente a Bally Bagayoko

El domingo 15 de marzo, Bally Bagayoko se convirtió en alcalde de Saint-Denis, la ciudad más poblada de Ile-de-France detrás de París. Esta elección generó casi instantáneamente una estela de comentarios racistas en las redes sociales.

Angustioso, sin duda. Pero no es de extrañar, dado el enorme pozo negro que representan hoy los espacios digitales liderados por individuos como Elon Musk. En efecto, además de sus propias inclinaciones supremacistas, estos patrones multimillonarios se esfuerzan por desviar con gusto la atención de las masas de la loca desigualdad de la riqueza, para empujar a esas mismas masas a hundirse en el odio, los celos y el miedo hacia hombres y mujeres a quienes su color de piel, el sonido de su nombre, su religión o su origen nacional designarían como enemigos de la civilización o de tal o cual nación.

Del mismo modo, sería hipócrita fingir sorpresa al escuchar la alucinada realidad paralela en la que un canal como CNews encierra a quienes lo ven. ¿Qué podría ser más banal, en definitiva, que escuchar a personalidades de extrema derecha confiar en la elección de un alcalde de origen maliense para denunciar el racismo del que la extrema izquierda (entendamos La France insoumise) sería la gran promotora?

En este sentido, cuando personalidades de extrema derecha, incluido el indescriptible Jean Messiha, crean una polémica desde cero, no sorprende, a pesar de la crudeza de dicha polémica, que se despliegue con facilidad en X y en CNews. La polémica es bien conocida: Bally Bagayoko, entrevistado en directo por LCI cuando acababa de proclamarse su victoria, utilizó una fórmula reciente que se había hecho famosa entre los actores políticos dionisianos. Esta fórmula proclama que Saint-Denis, cuya basílica gótica es la sede de la necrópolis real, es “la ciudad de los reyes muertos y de los vivos”.

Desde la extrema derecha llegó inmediatamente el rumor de que el nuevo alcalde de Saint-Denis había presentado a Saint-Denis como “la ciudad de los negros”.. Emoción garantizada en la esfera fascista. Túneles xenófobos garantizados en CNews donde lloramos – como se desee – sobre el racismo antiblanco, antifrancés o antieuropeo según el invitado, la hora del día o el nivel de apoplejía en el que la elección de un alcalde negro a las puertas de París parece haber sumido a los columnistas de los medios de comunicación que Vincent Bolloré ha transformado en el buque insignia de su cruzada racista.

Si la historia fuera así, sería ciertamente seria, pero al mismo tiempo casi irremediablemente banal. Pero la historia no termina ahí. Porque la frase atribuida a Bally Bagayoko circula en varios medios clásicos, incluso convencionales, que en ocasiones retoman la carga acusatoria. El baile está abierto en Francia 5 en el espectáculo. “Esta noche” del 16 de marzo de 2026, el día después de la elección de Bally Bagayoko. Alexandre Devecchio, periodista de “Fígaro”afirma al aire que “el alcalde recién elegido dice: “Somos la ciudad de los negros””. Si esta afirmación se cuestiona en el set, llama la atención que sea hecha por un periodista.

A la mañana siguiente, fue en RMC y BFMTV donde se transmitió la controversia. En efecto, durante el programa “Apolline Matin” del 17 de marzo de 2026, Apolline de Malherbe entrevista a Bally Bagayoko y le atribuye una frase que, por tanto, nunca pronunció (“Usted dijo: “También es la ciudad de los negros” »). La interesada lo niega y la periodista admitirá públicamente su error.

El mismo día, fue en Franceinfo donde resurgió la polémica. El periodista Jean-Sébastien Ferjou evoca a su vez “el nuevo alcalde de Saint-Denis que dice: “Saint-Denis (…) es la ciudad de los negros” “, antes de ser contradicho en el set. Posteriormente también reconocerá un ” error “. Bally Bagayoko nació en Francia de padres malienses. Era un atleta de primer nivel. Tiene a sus espaldas experiencia como funcionario electo, diputado de Deportes en Saint-Denis bajo el mandato de Patrick Braouezec y vicepresidente del consejo departamental de Seine-Saint-Denis.

Hoy es alcalde de Saint-Denis, una ciudad joven y popular, compuesta por una proporción de extranjeros superior a la media nacional y heredera de la inmigración, especialmente de las antiguas colonias francesas. Precisamente es el encuentro entre la elección de este alcalde y de esta población lo que, en realidad, explica el camino que la polémica ha sabido abrirse camino en las plataformas, incluido el servicio público.

A excepción de Alexandre Devecchio, cuya ambición es respetar la extrema derecha y sus tesis, la carga acusatoria no es evidente en Apolline de Malherbe y Jean-Sébastien Ferjou. Pero lo que hay que cuestionar es por qué estos dos periodistas se encuentran, sin una mínima verificación, utilizando una expresión falsamente atribuida a Bally Bagayoko. Es razonable pensar que muchas otras polémicas que llegaron a sus oídos no fueron invitadas a sus platós porque no pasaron el filtro de verificación requerida o porque fueron despedidas por su indigencia o su malevolencia.

Sin excesiva audacia, aventuro una hipótesis. Lo vimos “la ciudad de los negros” No es una expresión que salió de la boca de Bally Bagayoko. Es un miedo que surge del cerebro de quienes han dado crédito a esta controversia, más allá de los estancamientos.

Esta inquietud no está relacionada con el único hecho de que Bally Bagayoko sea negro. Tampoco está relacionado con el único hecho de que la población proviene en gran medida de nuestras antiguas colonias. Tampoco está vinculado al solo hecho de que Bally Bagayoko denuncia voluntariamente la discriminación y la violencia policial, estas experiencias cotidianas en la vida de millones de personas pero, en espacios institucionales o burgueses, realidades que negaremos voluntariamente o que pretenderemos abordar en unas cuantas avalanchas ocasionales de palabras indignadas destinadas a enmascarar la inacción.

La obsesión aquí está ligada a la convergencia de estas tres realidades, reunidas en una sola escena. Aunque sea inconscientemente, Bally Bagayoko es oscuro a los ojos de quienes lo miran y están dispuestos a atribuirle las palabras que confirmarán su miedo. No es necesario que las palabras sean precisas. En verdad, ni siquiera es necesario que se haya emitido un solo sonido.

Porque Bally Bagayoko no parece ser “un negro cualquiera”, cuya elección confirmaría que no tenemos ningún problema con los negros en nuestro país. Es el hombre negro que ha conocido a una masa de otros negros (y árabes asociados con ellos aquí) que parecen expresar expectativas que probablemente perturbarán el orden social al cuestionar el racismo y las desigualdades sociales y territoriales que lo impregnan. Finalmente, es el negro que no se posiciona como guardián de poblaciones inquietas y a quien los viejos temores coloniales imaginan como masas cuyos ataques odiosos y devastadores deben temerse. Bally Bagayoko, por el contrario, parece estar en sintonía con las demandas que expresan estas poblaciones.

Silencioso sobre su condición, aislado y privado de poder, un negro sólo suscita un miedo marginal, que no excluye el desprecio. Pero cuando presenta varios de estos tres atributos, se le mira con cierto terror. Por supuesto, ya lo hemos resumido, Bally Bagayoko es muchas cosas en su vida: político, de origen maliense, dionisiano, ex deportista, padre de familia, marido, ejecutivo de una empresa pública. Si tuviera que definirse, sin duda añadiría muchas otras cualidades a esta lista. Pero aquí se le hace referencia a un rasgo, el de ser negro y de manera suficientemente preocupante –pues tiene poder, habla y no es un ser solo– como para que la preocupación encuentre motivo de expresión.

La experiencia de reducción y asignación es una experiencia común de mujeres y hombres afectados por el racismo. Ella no es una persona torpe. Es una estrategia cuyos objetivos –el llamado al orden para que la condición de subordinado sea aceptado por dicho subordinado– están sepultados bajo montones de palabras hipócritas, moralidad adulterada y negación repugnante. Esta experiencia es agotadora pero al final constantemente condenados al fracaso porque las mujeres y los hombres siempre encuentran la energía para volver a levantarse.

Esta verdad me hace pensar en estos pocos versos escritos por Aimé Césaire en “Cahiers d’un retour au pays natal”:

“ Y la chica negra está de pie.

El negro sentado

De pie inesperadamente »

La elección de Bally Bagayoko, sin duda la más emblemática de estas elecciones municipales pero lejos de ser la única, es un símbolo: el de las personas que, “inesperadamente”, permanecer erguidos, en una posición en la que normalmente nos negamos a verlos y, menos aún, a considerarlos.

Esta noticia suena a alegría para algunos y a miedo para otros. ¿Qué te dicen tus oídos?