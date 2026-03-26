Más de 100 personas detenidas en Emiratos Árabes Unidos, entre ellas tres franceses, por difundir información sobre la guerra

A medida que se amplía el conflicto en Oriente Medio, los países del Golfo están intensificando su vigilancia de las publicaciones en las redes sociales relacionadas con los ataques iraníes. La policía del emirato de Abu Dabi, donde se encuentra la ciudad del mismo nombre y capital de Emiratos Árabes Unidos, anunció este viernes 20 de marzo la detención de más de 100 personas por haber filmado y retransmitido “información engañosa” sobre la guerra en el Medio Oriente. Las detenciones preocupan “109 personas de diversas nacionalidades que filmaron locaciones e incidentes (…) durante los acontecimientos de actualidad”dijo en un comunicado de prensa publicado en“información engañosa” en las redes sociales. “Es probable que tales actos inciten al odio y difundan rumores entre la población”añadió.

Se han tomado medidas similares en otros países del Golfo, en particular en Qatar, donde las autoridades arrestaron a más de 300 personas por transmitir “información engañosa” durante el conflicto. Bahrein y Kuwait también han tomado medidas similares.

Los países del Golfo están intensificando su control de las publicaciones vinculadas a los ataques iraníes para preservar esta imagen de remanso de paz con la que a menudo se les asocia. Sin embargo, es probable que los daños humanos y materiales que enfrentan tras los ataques de Irán en la región perjudiquen la seguridad de los residentes y turistas.

Es probable que las autoridades de los países del Golfo arresten a personas influyentes y sus publicaciones si difunden imágenes que muestren ataques con misiles o drones iraníes. Numerosas influencers francesas están establecidas en los Emiratos, incluida la influencer Maëva Ghennam, que proclamó en vídeo el inicio de la guerra. “Oh no, tengo demasiado miedo” y “¡Francia, protégenos!” »durante los ataques iraníes a Dubai, informa France 2 en un reportaje difundido esta semana. Según los informes, la policía local la citó dos días después. No se ha confirmado el verdadero motivo de esta citación. Otra figura pública, llamada Fiji, afirmó en un vídeo que no estaba autorizado a “publicar lo que podría hacer entrar en pánico a la población”.

Se enviaron mensajes de texto a residentes de los EAU advirtiéndoles de posibles acciones legales si se compartían o transmitían imágenes confidenciales. “información poco confiable”. La policía de Dubai advirtió contra “difundir rumores” y fotografiar sitios sensibles. En Dubai, la fachada del lujoso hotel Burj Al Arab fue incendiada, el aeropuerto internacional, uno de los más transitados del mundo, y el puerto de Jebel Ali fueron alcanzados por ataques de Irán.

En este contexto de control de la información, las autoridades también se han apoyado en las redes sociales. Difunden un discurso que es la antítesis de la situación en Oriente Medio. Por ejemplo, la cuenta de Instagram de Dubai transmitió la canción. “Dubai es seguro y siempre lo será” a sus 5,8 millones de suscriptores. Las imágenes mostraban al presidente emiratí, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, paseando con su imponente suite en el Dubai Mall, el centro comercial más grande del país.