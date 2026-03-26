Estados Unidos e Israel bombardean el sitio nuclear iraní de Natanz

Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques este sábado 21 de marzo contra el complejo nuclear iraní de Natanz, ubicado en el centro del país, según un comunicado de la Organización de Energía Atómica de Irán distribuido por la agencia de noticias Tasnim.

“Tras los ataques criminales perpetrados por Estados Unidos y el régimen sionista usurpador contra nuestro país, el complejo de enriquecimiento de Natanz fue atacado esta mañana”declaró la organización iraní. Ella añadió que“No se ha reportado ninguna fuga de material radiactivo” en la zona. La OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) pidió inmediatamente “moderación militar” tras el anuncio de este ataque.

La portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zakharova, juzgó “irresponsable” estos ataques a Natanz. “La comunidad internacional –incluidos los dirigentes de la ONU y la OIEA– tiene el deber de proporcionar de inmediato una evaluación objetiva e intransigente de estas acciones irresponsables, que plantean riesgos reales de catástrofe en todo el Medio Oriente y que claramente apuntan a socavar aún más la paz, la estabilidad y la seguridad en la región”.dijo, en un comunicado de prensa publicado en Telegram.

Al lanzar la ofensiva contra Irán a finales de febrero, Donald Trump había indicado entre sus objetivos el deseo de eliminar la amenaza nuclear iraní, mientras Occidente sospechaba que la República Islámica quería adquirir la bomba atómica, lo que Israel niega.

Los ataques también tuvieron como objetivo varios barrios de Teherán y sus alrededores durante la noche del viernes al sábado, así como la gran ciudad de Isfahán (centro), según la agencia Fars. Muchos iraníes acuden este sábado a varias ciudades del país para participar en las oraciones de Eid el-Fitr, que marca el final del mes de Ramadán.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que “la intensidad de las huelgas” Israelí-estadounidense sobre Irán iba a “aumenta considerablemente” en los próximos días, según un comunicado de prensa. Desde el domingo, “La intensidad de los ataques que llevarán a cabo las fuerzas israelíes y el ejército estadounidense contra el régimen terrorista iraní y la infraestructura de la que depende aumentará considerablemente”dijo durante una reunión de evaluación de la situación.

“La campaña, encabezada por el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro Benjamín Netanyahu, continuará (…) No pararemos hasta que se hayan logrado todos los objetivos de la guerra”añadió Israel Katz.