El CGT y los Solidares llaman a una huelga el 10 de septiembre, “el primer hito de una movilización que debe expandirse”





Los contornos de la movilización del 10 de septiembre se aclaran con las llamadas de huelga lanzadas por el CGT y la Unión Solidies, el miércoles 27 de septiembre.









El CGT reiteró su oposición al presupuesto presentado por el Primer Ministro, François Bayrou, en un texto adoptado en el Comité Confederal Nacional, que ha reunido, desde el martes, federaciones y sindicatos departamentales. Ella también pregunta “Construir movilización masiva y unitaria”. “El CGT quiere este día (10 de septiembre) O un primer paso exitoso, que es en particular por la huelga en el lugar de trabajo “leemos en el documento de la Confederación, que “Llama a sus sindicatos (…) para construir la huelga siempre que sea posible “.





Las federaciones de tiendas y servicios y las de las industrias químicas de CGT ya habían tomado la iniciativa de unirse a este día de protesta. El Secretario General de la Organización, Sophie Binet, estimado, el viernes 22 de agosto en Francia Inter, que “Demandas sociales y denuncia” El borrador del presupuesto se unió a los de su organización. Pero no se había expresado más en un posible apoyo, esperando una decisión de las autoridades. Ella también dijo que era “Muy atento a los intentos de informar e instrumentalizar la extrema derecha”.





Hacia otra fecha de movilización de la Unión





La misma apelación del lado de la Unión de la Unión de Solidados, cuyos cuerpos también se reunieron el miércoles 27 de agosto y que “Llame a la huelga y apoye el” movimiento “bloquear todo”. Sud-Rail, Solidese Finance Publics o incluso South Industria ya fueron llamados para unirse a él. Concretamente, ahora es responsable de los activistas organizar asambleas generales en sus lugares de trabajo para decidir sobre las acciones que se llevarán a cabo.





“Este 10 de septiembre es la expresión de la ira social. Es para nosotros el primer hito de una movilización que debe expandirse, imponer otro presupuesto para la justicia social”según Murielle Guilbert, co-delegado general de la Unión Union Solidatos. Y esto vale la pena el resultado de la confianza del 8 de septiembre, lo que podría firmar el final del gobierno de Bayrou. “Independientemente de la configuración política, se necesitará un fuerte movimiento social para que nuestros requisitos sean escuchados”continúa Murielle Guilbert.









Esta ampliación del movimiento social se podría decidir el viernes, durante una intervención que reunirá CGT, CFDT, FO, FSU, CGC, unsa, Solideses y CFTC. El CFDT (que decía, como FO, que no se uniría el 10 de septiembre) y el CGT ya ha anunciado que propondrían otra fecha de movilización para el mes de septiembre.