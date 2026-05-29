Rumania afirma haber sido alcanzada por un dron ruso, Francia condena un “acto irresponsable”… Lo que sabemos

Rumania, país miembro de la OTAN, denunció este viernes 29 de mayo un “Escalada grave e irresponsable” tras la caída de un dron ruso sobre un edificio residencial que dejó dos personas levemente heridas en Galati, cerca de la frontera con Ucrania. El jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, condenó un “acto irresponsable” de Rusia. Esto es lo que sabemos.

Según el Ministerio de Defensa rumano, Rusia atacó la noche del jueves al viernes con drones “Objetivos civiles e infraestructura en Ucrania, cerca de la frontera fluvial con Rumania”. “Uno de estos drones entró en el espacio aéreo rumano, fue rastreado por radar hasta la parte sur de la ciudad de Galati y luego se estrelló contra el tejado de un edificio de apartamentos, provocando un incendio”escribió el ministerio en un comunicado de prensa, denunciando un “acto irresponsable” OMS “pone en peligro no sólo la seguridad de los ciudadanos rumanos sino también la seguridad colectiva de la OTAN”.

Según los servicios de emergencia rumanos, toda la carga útil del dron explotó y los dos ocupantes del apartamento afectado, que pudieron evacuar el edificio por sí solos, fueron tratados médicamente in situ por abrasiones.

“Este incidente constituye una escalada grave e irresponsable por parte de la Federación Rusa”denunció el Ministerio rumano de Asuntos Exteriores en un comunicado de prensa. “Rumania informó de la situación a sus aliados y al secretario general de la OTAN y pidió que se tomaran medidas para acelerar la transferencia de medios para combatir los drones” hacia su territorio, añadió.

Se han detectado varias incursiones con drones en Rumanía desde el inicio de la ofensiva rusa contra la vecina Ucrania en febrero de 2022, pero esta es la primera vez que uno de estos dispositivos cae sobre un edificio residencial.

“Condenamos la irresponsabilidad de Rusia”dijo a X la portavoz de la OTAN, Allison Hart, y agregó que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, estaba en contacto con las autoridades rumanas. Artículo 5 de los estados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte “que un ataque armado contra uno o más aliados será considerado un ataque contra todos”como se indica en su sitio. La OTAN tiene 32 países miembros, entre ellos Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Polonia y Turquía.

Del lado europeo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que Rusia en su guerra “agresión” contra Ucrania ha cruzado “un nuevo límite”. “Nos solidarizamos plenamente con Rumanía y su pueblo (…) seguiremos aumentando la presión sobre Rusia” con un nuevo “paquete de sanciones”aseguró en X.

“Rusia es un peligro para todos y hay que detenerla”escribió en X la presidenta de la vecina Moldavia Maia Sandu, denunciando un hecho ” severo “ y diciéndose a si mismo “ Totalmente solidario con Rumania”.

El jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, condenó el viernes un “acto irresponsable” de Rusia. El Ministro de Asuntos Exteriores, que convocó el viernes por la mañana al embajador ruso en Francia, tiene intención de “Dígale que los ataques masivos del fin de semana pasado contra civiles, que las amenazas que pesan sobre los diplomáticos franceses y europeos en Moscú y que estos nuevos actos irresponsables son todas intimidaciones inconsecuentes pero que son en vano porque de ninguna manera nos distraerán de nuestro apoyo a la resistencia ucraniana”.explicó en France Inter.

Por su parte, la marina ucraniana acusó a Rusia de haber atacado con un dron un carguero turco que salía de Odesa (sur). “Dos tripulantes heridos fueron evacuados rápidamente por barcos de la Armada de las Fuerzas Armadas de Ucrania y transportados a un centro médico”dijo.

Desde hace varios días, Rusia amenaza con una escalada de sus ataques contra Ucrania, en venganza por un ataque ucraniano que mató, según Moscú, a 21 personas en una escuela secundaria en territorio ucraniano ocupado. La diplomacia rusa pidió el lunes a los extranjeros que viven en Kiev, incluido el personal diplomático, que abandonen la capital ucraniana antes de nuevos atentados.

Durante la noche del jueves al viernes, los bombardeos rusos dejaron tres heridos en la región ucraniana de Jersón, dos en la de Zaporizhia y uno en la de Dnipropetrovsk, según las autoridades.

Del lado ruso, el Ministerio de Defensa anunció la interceptación durante la noche del jueves al viernes de 208 drones ucranianos sobre el país. El gobernador de la región de Yaroslavl, Mikhail Evraïev, indicó que varios drones habían impactado en un depósito de combustible industrial, provocando un incendio pero sin causar heridos.