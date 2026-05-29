Matthieu Pigasse consigue un contrato de oro para reestructurar la deuda de Venezuela bajo el liderazgo de Trump

Matthieu Pigasse merece los honores del “Wall Street Journal”. Si el diario económico americano se interesa por el millonario francés, presentado en un artículo del 26 de mayo como “partidario del Partido Socialista en Francia y crítico del gobierno israelí”no es por su grupo de prensa Combat, propietario en particular de Radio Nova, ni por su oposición a la Agrupación Nacional. Es por su actividad como banquero y el contrato de oro que acaba de ganar. el equipo de “banquero consultor”como se define, fue el elegido para reestructurar la deuda venezolana.

¿Su papel? “Borrar parte de la deuda pública, luchar contra los especuladores y los fondos buitre, para devolverle el aire y la fuerza de vivir al pueblo venezolano”escribe en su cuenta X, en respuesta a Marine Le Pen, que lo acusa de ir “obtener algún interés financiero especulando”. Junto con otros dos socios, será responsable de convencer a los acreedores, principalmente estadounidenses, rusos y chinos, de borrar parte de los 170.000 millones de dólares de deuda del país latinoamericano.

No es una tarea fácil, pero el contrato con comisión es jugoso y casi único en su escala. Inevitablemente, despierta envidia: además de Pigasse, socio del banco de inversiones estadounidense Centerview, también estaban en el caso los bancos Rothschild y Lazard, donde trabajó durante diecisiete años. ¿Cómo ganó el banquero la apuesta? “El contrato ganado por Centerview es barroco. No hubo licitación. Es la primera vez que una potencia extranjera, Estados Unidos, elige el banco asesor de otro país, Venezuela. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ni siquiera está al tanto »critica de forma anónima a un competidor de “Le Monde”.

¿Mathieu Pigasse se benefició del apoyo estadounidense? Desde la caída de Nicolás Maduro, Estados Unidos ha estado haciendo llover y brillar en Venezuela… Le asegura que esta victoria no le debe a nadie más que a sí mismo. Ha liderado con más o menos éxito la reestructuración de las deudas de Argentina, Grecia, Ucrania, Ecuador y Costa de Marfil, y ha visitado Venezuela unas diez veces desde enero, según “Le Monde”. En el pasado asesoró a Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el expresidente capturado y luego encarcelado en Estados Unidos. En cuanto a la actual líder interina, Delcy Rodríguez, Matthieu Pigasse la conoce desde hace más de quince años.

En Caracas, el hombre que cuenta se llama Mauricio Claver-Carone. La eminencia gris de Donald Trump en Venezuela es él. Dicta las directivas de Washington a Delcy Rodríguez y a su hermano Jorge, el presidente del Parlamento. Valioso apoyo del que Matthieu Pigasse se habría beneficiado para obtener la gestión de la deuda, según el “Wall Street Journal”, que menciona un “fuerte apoyo” de ella al presidente interino de Venezuela. El 12 de febrero, de camino a Caracas, el banquero incluso se encontró en el mismo avión que Jessica Bedoya… que no es otra que la pareja de Mauricio Claver-Carone, reveló el “Washington Post” el 25 de mayo. Un viaje confirmado por el interesado, quien sin embargo niega la más mínima injerencia del estadounidense a su favor para obtener el contrato.

En cualquier caso, Matthieu Pigasse no es un desconocido al otro lado del Atlántico. Sus conexiones le llevaron incluso a la Casa Blanca a finales de enero: asistió a la proyección privada del documental “Melania, the Film”, en honor de la primera dama de Estados Unidos. En la lista de productores, “L’Express” destacó a su gran amigo franco-venezolano Max Arvelaiz, ex asesor de Hugo Chávez y miembro de la junta directiva de su grupo Combat. Durante el pellizco de trasero, se ve a Matthieu Pigasse junto a Donald Trump, el boxeador Mike Tyson, la reina Rania de Jordania e incluso el director ejecutivo de Apple, Tim Cook. ¿Una “conexión Trump” que no dice su nombre? Sorprendente para quienes pretenden liderar con sus medios “la lucha contra la derecha radical”.