“La mayoría de los medios israelíes no quieren mostrar nada sobre lo que está pasando en Gaza”

Colgado del balcón de un edificio en Tel Aviv, un cartel en rojo dice “Me opongo a la dictadura”. “Sigue siendo Tel Aviv”comenta Oren Persico, con la cabeza casi rapada y gafas redondas, en alusión a la reputación más bien izquierdista de la metrópoli costera. Este periodista independiente, especialista en el panorama político-mediático israelí y confeso de izquierda, tiene sin embargo la impresión de que su país, en guerra desde el 7 de octubre de 2023, ha cambiado. Primero físicamente, con impactos visibles del conflicto, como en este parque al final de su calle, donde cayó un misil del cielo el 28 de febrero, primer día del ataque israelí-estadounidense contra Irán. Afortunadamente el periodista y su esposa se habían ido ese día, habían alquilado otro departamento, con una mamá (una habitación segura en la casa, obligatoria en toda construcción nueva en Israel desde 1992), en otro rincón de la ciudad. En el parque, las familias hacen un picnic a pocos metros del cráter, mientras los niños observan a los patos darse un chapuzón en un pequeño arroyo.

La transformación del país también se ve en los discursos cada vez más radicales de los israelíes. “El día después del 7 de octubre, un amigo me dijo: “Entonces, ¿finalmente entendiste que estabas equivocado todo el tiempo?” (sobre los palestinos, nota del editor). » El reportero de El Séptimo Ojo, medio independiente…