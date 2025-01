Rugby: Auradou y Jegou se mantienen en el XV francés, un regreso polémico tras el asunto de la violación en Argentina

Dejados de lado tras su acusación por violación agravada en Argentina, Hugo Auradou y Oscar Jegou regresarán a los Bleus para preparar el Torneo de las Seis Naciones, un regreso rápido que suscita incomprensión, ya que los dos jugadores aún no han sido despedidos del todo.









Auradou y Jegou forman parte de la lista ampliada de 42 jugadores seleccionados por el técnico del XV de Francia Fabien Galthié que los considera “seleccionable” tras el abandono del proceso en primera instancia por parte de los tribunales argentinos en diciembre.





Pero el segunda línea y el ala, de 21 años, aún no han terminado con la ley, el denunciante, conocido en una discoteca durante su gira por Argentina, decidió apelar.





Sin sanción por parte de la Federación





El arresto y posterior detención de los dos jugadores en julio en Mendoza provocó miedo y cuestionamientos en el mundo del rugby, pero la federación, los clubes, los aficionados y los compañeros siempre apoyaron a los dos jugadores.





respetando «escuchando» del denunciante, la Federación no los había sancionado por la velada alcohólica al considerar que no existía el marco necesario para hacerlo. Este marco se creó en noviembre y prevé, en particular, la prohibición del alcohol en “lugares de actuación”.









La presencia de los dos jugadores en esta lista mientras la justicia debe comenzar a examinar el recurso del denunciante en pleno torneo, los días 10 y 11 de febrero, suscita oposición, ya que durante su regreso al club, Pau por Auradou y La Rochelle por Jegou. .





“Cuestión de moralidad”





“El club de La Rochelle es una institución aquí, sus palabras tienen un papel ejemplar”explica a la AFP una de las portavoces de Atrévete al feminismo 17 (Charentes Maritimes), Sophie Burlier. “El tiempo de justicia es fundamental, pero por un lado hay un recurso en trámite y por otro esto no nos exime de estar atentos a lo que dicen los denunciantes”continúa.





Para Maëlle Noir, activista del colectivo #NousToutes, “no es una cuestión de justicia sino de moralidad”destacando que “La justicia no condena suficientemente a los agresores” en cuestiones sexistas y sexuales.





Por el contrario, muchas figuras del mundo del rugby se alinean únicamente detrás de la dimensión judicial, como Fabien Galthié. “Hoy hay un sobreseimiento del caso que era obvio y que es claro. Entonces a partir del momento en que hay un sobreseimiento del caso, consideramos que son inocentes”declaró a RMC el lunes.





Desde mediados de julio en una entrevista con el “Midi Olympique”, el técnico aseguró que Jegou y Auradou estaban bien “Siempre forma parte de nuestras pepitas. » Los dos rugbiers fueron detenidos y puestos en prisión preventiva a principios de julio en Mendoza, acusados ​​por una mujer de haberla violado en una habitación de hotel durante una velada alcohólica, lo que siempre han negado, afirmando que la relación fue consentida. a.





“Educar a nuestros jugadores”





A su regreso a Francia en septiembre, Auradou y Jegou se reincorporaron a su club y poco a poco se relanzaron en el terreno de juego. Auradou fue el primero en repetir un partido oficial, en octubre en Perpiñán, ante cierta indiferencia del público catalán.





Jegou tomó el relevo en noviembre en Marcel-Deflandre, aclamado por la mayor parte del público de La Rochelle, que acudió en gran número para fotografiarse con el jugador después del partido. “Es el futuro de nuestro club y tenemos que conservar jugadores así”subrayó a la AFP a principios de enero el pilar internacional de La Rochelle Uini Atonio (63 selecciones).









“Siempre estaré pendiente de él y estaré hipervigilante porque es muy joven y necesita que lo protejan y aprenda como los demás. (…) Es demasiado importante para mí como adulto, como entrenador y como padre educar a nuestros jugadores”afirmó su entrenador en La Rochelle, el irlandés Ronan O’Gara, pocos días después del despido.





Brillante con los Bleuets, Jegou dio positivo por cocaína en agosto de 2023, pocas semanas después de su título de campeón del mundo sub-20. Suspendido durante un mes, ya había contado con el apoyo de su club una vez cumplida su sanción. “Estamos muy contentos con él, esperamos que todos sus problemas queden en el pasado”declaró a la AFP a principios de enero la responsable de delanteros de La Rochelle, Donnacha Ryan.