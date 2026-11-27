¿Una “regla de oro” para controlar los déficits públicos? Fiel lugarteniente de Jean-Luc Mélenchon, el diputado Eric Coquerel vio rojo. “Esta sería una reforma importante que limitaría drásticamente la soberanía del Parlamento sobre el presupuesto y la capacidad de los futuros gobiernos para llevar a cabo otra política económica”se mostró indignado en un comunicado de prensa. Resucitado por Emmanuel Macron, este arlesiano de nuestra vida política puede constituir una “trampa de Mélenchon”. Si se acaba adoptando una regla de oro, podría destruir la mayoría de las mil y una promesas del “Futuro Común”.

Jubilación a los 60 años, seguridad social al 100%, educación gratuita, subsidio de autonomía para los estudiantes, servicio ciudadano obligatorio, centro de crédito público y colectivización de las residencias de ancianos… A lo largo de las 224 páginas de la obra popular en las librerías, el líder rebelde multiplica medidas costosas sin arriesgar el menor coste. ¿Serían suficientes una avalancha de nuevos impuestos a los más ricos, la eliminación de las ayudas a las empresas y la captura de herencias para financiar la “grandes bifurcaciones ecológicas, económicas, sociales, científicas, democráticas y diplomáticas que exige nuestro tiempo” ? “Hay dinero y mucho en producción”arrasa con Mélenchon.

Su objetivo no es sobre todo un presupuesto equilibrado. Al reunir una serie de demandas de redes activistas y asociativas, esta quinta versión del “Futuro Común” pretende sobre todo atraer a un electorado amplio, aunque eso signifique mezclar progresismo y demagogia. Para los simpatizantes de los rebeldes, la compra del libro de programas constituye una profesión de fe: lo ven como una prueba tangible de que un “otro mundo es posible”. ¿Te atreves a la utopía? La señal la reciben cinco de cada cinco jóvenes que acaban de movilizarse para defender su educación.

Esta “Generación Z” vivió el gran confinamiento por el Covid. Ahora es testigo de las angustiosas consecuencias del calentamiento global, del irresistible ascenso de la inteligencia artificial que amenaza con suplantar el trabajo humano, así como del ascenso del nacionalismo populista y xenófobo. En tal contexto, entendemos que una gran proporción de los menores de 30 años no pueden imaginar el futuro sin liberarse de los marcos políticos heredados de sus mayores.

Jean-Luc Mélenchon, heraldo de la bifurcación ecológica, asumió el colectivismo y VImi République, lo capturó perfectamente. Dibujando mañanas brillantes y jurando que no lo hará “no hay agua en su vino”ejerce una fuerte seducción y refuerza, por el momento, su dominio sobre la izquierda. Al comentar su cena debate con los grandes patrones franceses, el rebelde bromeó: “Si pierdo las elecciones presidenciales, ellos estarán a cargo. » Al organizar este duelo frontal con el gran capital, espera aprovechar la ira y las frustraciones de su electorado para llegar finalmente a la segunda vuelta.

¿Pero qué pasaría con su plan de romper? A Jean-Luc Mélenchon se le atribuye la intención de no rendirse, incluso si eso significa perder las elecciones, para consolidarse mejor, gracias al caos, como líder antifascista del “revolución ciudadana” que viene profetizando desde hace unos quince años. Ésta es la tesis populista de “ellos o nosotros” llevada al extremo. Pero esta estrategia de lo peor equivaldría a asumir toda la responsabilidad por una derrota histórica contra la extrema derecha. Si quiere evitar asumir este papel infame, un Mélenchon clasificado en la segunda vuelta sólo puede contar con un “frente republicano” para evitar lo peor. Entonces tendría que dar garantías al electorado socialdemócrata y moderado. Para reunir este voto que él fácilmente describe como “pequeño burgués”el exsenador socialista debería sacrificar su programa maximalista. Y disipar las ilusiones de un “melenconismo en un solo país” que alimenta, en parte, el rechazo que inspira su persona. Adiós al enfrentamiento con Bruselas, a la requisa de empresas o a la contratación de cientos de miles de funcionarios públicos adicionales: dejen paso al realismo político y al compromiso democrático.