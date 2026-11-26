Negarlo abiertamente no fue suficiente. Desde hace dos meses, el presidente de la Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, niega ser el autor de los escritos antisemitas que se le atribuyen y que se remontan a 2013, cuando era un joven activista del Frente Nacional (FN). Este jueves 26 de noviembre, “le Monde” y Mediapart revelan nuevos mensajes en Facebook de esta misma conversación, autentificados por un alguacil.

Varios mensajes delatan su obsesión antijudía. Por ejemplo, afirma que hay “un control de la comunidad judío-sionista sobre el país”. Cuando acababa de celebrar su cumpleaños número 18, envió este mensaje: “Son los sionistas los que están a la cabeza de los bancos, no en vano el señor Attali (economista Jacques Attali) está a favor de un nuevo orden mundial (sic) con Jerusalén como capital, por ejemplo, todo está relacionado. »

Cuando François Hollande presenta su primer gobierno, Jordan Bardella analiza su composición “con un prisma comunitario y antisemita”informa “le Monde”: ” EL (ministerios) Lo más importante es ir a las personas para quienes Israel y los intereses bancarios tienen prioridad sobre los intereses franceses (sic) »escribió luego, citando a los socialistas Pierre Moscovici, Laurent Fabius y Manuel Valls, entonces en el poder.

Jordan Bardella claramente afirma ser “antisionista” (sic), al mismo tiempo “contra el control del sionismo en Francia, y (…) contra las políticas internas y externas de Israel”. De paso, da su propia definición del sionismo que, según él, consiste en “el advenimiento del pueblo judío, su extensión a Israel y el odio al pueblo árabe”. Invita también a su interlocutor a ver los vídeos de Alain Soral, ensayista y polemista antisemita, para comprender “todas las manipulaciones del sistema político en Francia”. “Si quieres información real, ve a Igualdad y Reconciliación (Sitio web de Alain Soral, nota del editor), Por ejemplo “escribió a su interlocutor según Mediapart. Siguiendo con el tema del ideólogo antisemita, el actual presidente de la RN cree que “dice muchas cosas interesantes, no está marginando (sic) y amenazar (sic) en vano…”

Estos mensajes están extraídos de la conversación que Mediapart reveló el pasado 28 de septiembre, donde ya encontramos comentarios como: “El judío debe dominar (sic) otros pueblos, aplastándolos y robándoles, un sionista es necesariamente judío, y en el fondo. » Otros comentarios no fueron revelados para proteger el anonimato de la fuente. Esta vez, el orador de esta discusión acordó brindar más contexto: “Lo que me molesta es verlo mentirle a toda Francia y decir que él no escribió eso”justifica, explicando que es hostil a la extrema derecha. Es un antiguo amigo de Jordan Bardella, cuando estaba en el instituto privado Jean-Baptiste de La Salle en Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

La conversación comienza “sobre temas escolares, antes de que Jordan Bardella aborde sus creencias políticas”informa Mediapart. “En ningún momento el interlocutor de Jordan Bardella, que nunca ha hecho campaña por el FN ni por el RN, le lleva por esta pendiente”añade el medio de investigación, que precisa que “muestra oposición” a los argumentos que se le presentaron. “Jordan, todas las noches, trabajó para convencerme de que los judíos están en todas partes y detentan el poder”dice esta misma fuente en “el mundo”. Y para continuar: “Llegó al FN porque, para él, los judíos estaban en todas partes. Y veo que no se ha ido. »

Varios elementos de la conversación indican que quien ya se imagina en Matignon es efectivamente el autor de estos mensajes. Los dos interlocutores hablan de los profesores de su instituto de Saint-Denis. Jordan Bardella también menciona su cumpleaños, su estrecho fracaso en el concurso Sciences-Po en 2013, el origen de sus padres… “Mi madre nació en Italia. (sic)mi padre en Francia » – e indica que ocupó la portada de “Parisien” cuando escribió una petición contra la abolición de la beca de mérito, en julio de 2013. Tantos fragmentos de vida que corrobora en su libro autobiográfico “Lo que busco” (publicado en 2024 por Fayard).

Además, menciona su militancia en el Frente Nacional en 2012, reafirmada por este mensaje del verano de 2013: “Estoy con Marine Le Pen”. Sin olvidar estas publicaciones idénticas, con pocas horas de diferencia, en esta cuenta privada de Facebook y su cuenta pública de Twitter, sobre el tema de “Socialistas que votaron plenos poderes a Pétain” o Emmanuel Macron « empleado del banco Rothschild (sic) ».

Sin embargo, el presidente de la RN “niega categóricamente ser el autor” comentarios que se le atribuyen “cuando era menor de edad”informó a los dos medios a través de su abogado Pascal-Pierre Garbarini. A “Le Monde” indicó que se reservaba el derecho de presentar una denuncia por falsificación y uso de falsificación, como hizo contra Mediapart el 12 de noviembre.

En un comunicado de prensa publicado este jueves, “reitera (su) desafío formal a los comentarios” denunciado por “Le Monde” y Mediapart y afirma ser víctima de “empresa de persecución”. “Estos comentarios no corresponden ni a mis ideas, ni a mis valores, ni a mis convicciones, ni ayer como hoy”afirma el presidente de la Agrupación Nacional, que denuncia “con la mayor firmeza los métodos utilizados” por algunos medios “como parte de (sus) investigaciones, que se han convertido en verdaderas cacerías humanas”.