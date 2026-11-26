Dos grupos de piratas informáticos, los ciberpartisanos bielorrusos y el grupo proucraniano Silent Crow, anunciaron a principios de noviembre que habían pirateado la agencia nacional de estadística rusa, Rosstat, y habían obtenido acceso al registro civil de defunciones de los ciudadanos, incluida la causa de la muerte. Según estos dos grupos, estos datos públicamente inaccesibles muestran que entre 394.000 y 450.000 rusos murieron en combate entre febrero de 2022 y finales de agosto de 2026.

Los medios independientes Mediazona y Meduza, prohibidos por las autoridades rusas, cruzaron estos datos con otros registros para verificar su autenticidad. Según sus cálculos, que añaden a las muertes registradas una estimación de los soldados actualmente desaparecidos y presuntamente muertos, más de 700.000 soldados rusos habrían muerto entre 2022 y finales de septiembre de 2026.

En este conflicto en Ucrania, el más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Moscú no comunica sus pérdidas. Las autoridades sólo habían afirmado, en septiembre de 2022, que cerca de 6.000 soldados rusos habían muerto durante los primeros seis meses de la guerra, cifra que los analistas consideran en gran medida subestimada.

A principios de julio, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) estimó las pérdidas del Kremlin en entre 400.000 y 450.000 muertos: una estimación cercana a los datos expuestos este miércoles, que no incluyen, además, el número de heridos, desaparecidos o soldados extranjeros, precisaron los piratas informáticos. El CSIS también estimó que, en el lado ucraniano, habían muerto entre 125.000 y 150.000 soldados. Una vez más, una cifra superior a las 50.000 muertes mencionadas en julio por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Rusia movilizó a más de 300.000 reservistas en septiembre de 2022 y recluta constantemente para su ejército prometiendo salarios altísimos para atraer, en particular, a residentes de las regiones más pobres. Moscú también ha reclutado a decenas de miles de detenidos en sus cárceles y a miles de combatientes en el extranjero con falsas promesas, lo que ha generado acusaciones de reclutamiento mediante engaños.

Corea del Norte también envió decenas de miles de tropas para apoyar al ejército ruso durante la operación ucraniana en la región rusa de Kursk, entre finales de 2024 y principios de 2025. En febrero de 2026, varias investigaciones periodísticas, así como el colectivo de investigación Inpact y el programa All Eyes on Wagner (AEOW), revelaron que Rusia estaba reclutando a hombres de varios países africanos para enviarlos al frente ucraniano. Contrataciones que también se realizan en Tailandia y Cuba según “Le Parisien”, pero también en Perú según RFI.