¿Por qué un candidato de extrema derecha y un candidato de la izquierda radical populista están por delante en las encuestas a cinco meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales? ¿Por qué están en apuros los partidos centrales de izquierda y derecha, que han ganado elecciones en los últimos cuarenta años? Propongo responder a estas preguntas probando la hipótesis del momento. “hiperpolítico”una situación política que parece favorecer a Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon.

En un ensayo traducido al francés (La Découverte), el politólogo belga Anton Jäger nombra “hiperpolítico” el momento que reconecta con el nivel de movilización y conflicto político de la posguerra. Sin embargo, la hiperpolitización no permite a los ciudadanos arrebatar más poder colectivo, ni revitaliza las instituciones políticas (partidos, sindicatos, asociaciones) o la vida democrática.

Esta fase hiperpolítica es paradójica: el nivel de activismo no tiene igual desde hace cincuenta años, pero las organizaciones políticas, más debilitadas que nunca, apenas logran transformar la sociedad.

Jäger distingue este momento de tres períodos anteriores. Para empezar, la época dorada de la politización de masas y las grandes organizaciones políticas, de finales del siglo XIX.mi siglo hasta los años 1970. Esta es la era de los partidos socialistas y comunistas de masas, de los sindicatos poderosos, de las organizaciones juveniles y de los movimientos de educación popular. Las afiliaciones políticas son estables y la votación está correlacionada con variables sociológicas “pesadas” (clase, género o religión). La política es una experiencia colectiva e institucional. En la década de 1950, el voto comunista era sólo un aspecto de una identidad política: el votante comunista pertenecía a un universo social y cultural a través de las diversas instituciones parapolíticas del partido. Éstos integran al votante en un “mundo comunista” que da forma a su visión del mundo.

Desde finales de los años 1970, la desindustrialización, el debilitamiento del sentimiento de pertenencia de clase y la individualización de los comportamientos transformaron la relación con la política. Es un período de desconfianza y pérdida de confianza en las instituciones. El activismo está disminuyendo y la actividad política se está profesionalizando. Los partidos de masas se convierten en partidos que abarcan todo y luego en partidos cartel, dependientes de recursos estatales (financiación pública), lo que los aleja de la sociedad civil. Este es el caso del Partido Socialista de los años 1990.

Este movimiento se aceleró tras la caída del Muro de Berlín en 1989. Entonces comenzó un período conocido como “pospolítica”que se prolongará hasta la crisis financiera de 2008. El politólogo estadounidense Francis Fukuyama decreta la “ fin de la historia »entendido como el fin de un conflicto entre modelos políticos antagónicos: la economía de mercado y la democracia liberal se convierten en el horizonte inmejorable. Este pensamiento va de la mano con la creciente tecnocratización de la política. Las decisiones económicas se presentan como necesidades técnicas, más que como elecciones motivadas ideológicamente. La tercera vía blairista alaba la globalización inexorable y emancipadora. Durante este período, el conflicto político está en su punto más bajo y la despolitización por consenso es necesaria.

Después de la crisis financiera de 2008, una tendencia “antipolítico” aparece. La crisis económica está acentuando las desigualdades y las políticas de austeridad están provocando que el péndulo vuelva a oscilar en contra de las elites. Los ciudadanos están cuestionando las políticas económicas de los gobiernos nacionales o de la Unión Europea: en una década, Occupy Wall Street en Estados Unidos (2011), el movimiento de los indignados (2011) y el avance de Podemos en España (2015), la victoria de Syriza en Grecia (2015), Nuit Debout (2016) y los “chalecos amarillos” en Francia (2018-2019). Sin embargo, la protesta también es de derecha y de extrema derecha: ascenso del Tea Party (2010), victoria de Donald Trump en Estados Unidos (2016) o Brexit en Reino Unido (2016).

La tendencia hacia la repolitización no va acompañada de una reconstrucción de las instituciones políticas, que siguen debilitándose. Están apareciendo movimientos horizontales en la izquierda, rompiendo con los partidos y sindicatos tradicionales. Este es el caso de La France insoumise, un movimiento “gaseoso” y personal, hostil a las fuerzas tradicionales de izquierda.

Desde mediados de la década de 2010, una fase “hiperpolítico” Repolitiza intensamente la sociedad, pero sin reinstitucionalizar la política. Muchos temas considerados apolíticos se vuelven fundamentalmente políticos: el clima, las identidades personales, la cultura, la religión, las relaciones personales, la alimentación, etc. Esta hiperpolitización ocupa nuevos espacios, en particular las redes sociales, que permiten una rápida movilización. El campo político se está volviendo más individualizado, los intercambios están cada vez más polarizados y la denuncia moral tiene prioridad sobre la crítica sistémica (del capitalismo, por ejemplo). Debemos sentirnos indignados, constante y virulentamente. Los matices o la complejidad están deslegitimados o, simplemente, inaudibles. Ya no debemos debatir con un adversario político, debemos enfrentarlo, a menudo de manera agresiva y vulgar, por victorias tan simbólicas como efímeras (ver la red X de Elon Musk, un gran teatro de este fenómeno). Las movilizaciones ciudadanas son radicales, pero de repente se apagan, como el movimiento Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd (2020) o el asalto al Capitolio (2021).

El momento hiperpolítico está presente en todas las sociedades desarrolladas. Es sorprendente observar la convergencia de las consignas de la juventud mundial en rebelión: condiciones educativas, pobreza, violencia policial, racismo, Gaza. Sin embargo, la hiperpolítica encuentra un terreno ideal en Francia: una concepción jacobina del poder que deja poco espacio para el pluralismo; creciente personalización del poder; guerras culturales con fuertes contenidos identitarios (laicismo, islamofobia, antisemitismo); desacreditar a los partidos que encarnaban la institucionalización de la política (el PS, los republicanos y el macronismo); el tropismo del radicalismo que favorece posiciones extremas más que la búsqueda de soluciones concretas y negociadas; escepticismo sobre la capacidad de las elecciones para resolver los problemas del país (según el 79% de los franceses, las elecciones presidenciales no los resolverán); Política institucional en crisis (crítica al Vmi República, virtual desaparición de los partidos, debilidad de los sindicatos).

Con la disolución de 2024, el doble fenómeno de radicalización y desconfianza en la política institucional se ha acentuado aún más. En estas circunstancias, son las dos fuerzas políticas menos institucionalizadas las que mejor lo están haciendo: la Agrupación Nacional y La France Insoumise.

Marine Le Pen encarna un proyecto de “normalización” (para silenciar las acusaciones de racismo, antisemitismo o amenazas contra la democracia), al tiempo que se persigue una ruptura radical con la “prioridad nacional”. Intenta combinar la ira y los temores económicos, sociales y culturales designando un enemigo: el inmigrante musulmán. Mantiene la movilización de su electorado en torno a la inmigración, la identidad nacional, la inseguridad y el rechazo a las élites.

Jean-Luc Mélenchon representa también un radicalismo muy personalizado, pero que se basa en la movilización de categorías discriminadas (minorías étnicas de los suburbios obreros) y de una clase media/alta que teme la degradación social (jóvenes graduados y ejecutivos del centro de las ciudades). Juega un papel aún más hiperpolítico que Le Pen al dividir (el pueblo contra los fascistas), al brutalizar los debates (relación conflictiva con la prensa y otras fuerzas de izquierda o acusaciones de antisemitismo en su contra). Se dirige a categorías electorales que votan poco (los jóvenes) y se moviliza en torno a un programa “cuadrado” y no negociable. Cultiva un discurso y una puesta en escena que dan una impresión de “fuerza”, como recientemente en Le Bourget. Innova la gramática y la cultura activista con nuevas tecnologías.

Allá espíritu de la época La hiperpolítica permite a Le Pen y Mélenchon antagonizar a sus adversarios políticos. Facilita un discurso de ruptura y promesas programáticas que tendrán pocas posibilidades de implementarse dada la actual situación económica y política. La hiperpolítica no fomenta matices ni propuestas realistas. Por el contrario, sus adversarios están enredados en una construcción programática taciturna que quiere ser ” responsable “ (el déficit, la construcción europea, la amenaza rusa en Europa) y, sobre todo, son herederos de décadas de políticas institucionales rechazadas por una mayoría de votantes.

Este momento favorece a los candidatos que intentan movilizarlos sobre la base del conflicto y las emociones. Sin embargo, ¿la hiperpolítica permite construir una mayoría duradera para ganar unas elecciones y gobernar? Hay lugar para la duda. Si es elegida presidenta, Le Pen intentará que la prioridad nacional se apruebe mediante el artículo 11 de la Constitución en lugar del artículo 89. Este último exige que ambas cámaras aprueben la ley en términos idénticos. Le Pen prevé resistencia de los parlamentarios a un proyecto considerado “antirrepublicano”. En cuanto a Mélenchon, quizás se arrepienta de no haber aguado el vino si se clasifica en segunda ronda. ¿Cómo puede esperar reponer los votos de la izquierda y, sobre todo, reunir a los del centro derecha después de haber antagonizado violentamente a todos sus aliados potenciales?

La hiperpolítica no va acompañada de ninguna reconstrucción significativa de las instituciones colectivas. El LFI es una fuerza dinámica durante las elecciones, pero tiende a estancarse durante los períodos lentos. El autoritarismo de su líder contradice la promesa de una VImi República Democrática. La cuestión no es oponer una política virtuosa y consensuada a una política conflictiva y peligrosa. En una democracia, la política debe incluir una dimensión de conflicto; un aspecto a menudo descuidado por los socialistas en los últimos años. Pero cualquier conflicto también debe permitir construir mayorías y alternativas creíbles. El desafío de la izquierda no es tanto amplificar la ira de los ciudadanos contra un orden injusto sino transformar esa ira en una organización colectiva capaz de ganar las elecciones y cambiar concretamente el mundo.

Si radicalismo es sinónimo de sectarismo e impotencia, la extrema derecha se beneficiará del desánimo popular y saldrá fortalecida.