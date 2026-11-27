Video Después de trabajar en Nvidia, Intel y Arm, Kate Kallot dejó Silicon Valley para fundar Amini, una empresa de inteligencia artificial con sede en Nairobi, Kenia. Es la invitada de Pierre Haski en su canal de YouTube, en colaboración con “le TV BUS Canal de comunicación urbana”.

¿Reproducirá la inteligencia artificial los mecanismos de dominación económica del pasado? ¿Puede África inventar otro camino entre los gigantes americanos y chinos? En esta nueva “Gran Conversación”, Pierre Haski recibe a Kate Kallot, empresaria franco-centroafricana y fundadora de Amini, para comprender los desafíos de la revolución de la IA en el continente africano.

Después de trabajar en Nvidia, Intel y Arm, Kate Kallot dejó Silicon Valley para fundar Amini, una empresa de inteligencia artificial con sede en Nairobi, Kenia. Su ambición: evitar que África sufra una nueva forma de colonización, esta vez a través de la tecnología. Para ella, el peligro es claro: si los datos africanos se recopilan, explotan y transforman en otros lugares, antes de revenderlos a quienes los produjeron, el continente corre el riesgo de reproducir los mecanismos económicos de la colonización.

Pero Kate Kallot defiende otra visión. Inteligencia artificial local, adaptada a las necesidades de las poblaciones, lenguas africanas y recursos disponibles. Con centros de datos modulares, infraestructuras soberanas y aplicaciones concretas en salud, agricultura o servicios públicos. De Nairobi a Barbados, cuenta cómo esta tercera vía empieza a tomar forma… y también repasa su historia familiar, marcada por la dictadura de Bokassa en la República Centroafricana, su carrera en grandes empresas tecnológicas y su elección de poner su experiencia al servicio de África.

Una conversación sobre inteligencia artificial, pero sobre todo sobre soberanía, dependencia económica y el lugar que África pretende ocupar en el mundo del mañana.