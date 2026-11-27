Video Las elecciones legislativas previstas al otro lado de los Pirineos el domingo 29 de noviembre, cincuenta y un años después de la muerte del dictador, podrían permitir que la extrema derecha llegue al poder apoyando a la derecha conservadora.

¿La extrema derecha española, encarnada por el partido Vox, regresará al poder apoyando a la derecha conservadora, más de cincuenta años después de la muerte de Franco? Este es uno de los escenarios que sugieren las encuestas, a pocos días de las elecciones legislativas anticipadas, previstas para el domingo 29 de noviembre, al otro lado de los Pirineos. Hay que decir que Vox alimenta entre los votantes la nostalgia por la época de Franco, en un país que no ha completado su labor de recuerdo de las horas más oscuras de la dictadura.

Alejémonos. Las heridas de las tragedias del siglo XX se han curado de maneras muy diferentes en toda Europa. Cuando los aliados ocuparon Alemania en 1945, comenzaron a trabajar para “desnazificar” el país. Luego, entre 1945 y 1946, la mayoría de los dignatarios nazis que aún estaban vivos (o que no estaban prófugos) fueron juzgados en los famosos juicios de Nuremberg.

La situación italiana es más ambigua. Unos pocos juicios juzgaron ciertos crímenes cometidos por los fascistas y Mussolini murió, fue ejecutado y su cuerpo fue luego colgado boca abajo en Milán. Pero poco después de la guerra se creó un partido neofascista, y Giorgia Meloni, actual presidenta del Consejo Italiano, proviene de este movimiento. Finalmente, la situación española es claramente la más cuestionable.

Definitivamente se puede comparar a Franco con los dos ejemplos anteriores. Sólo consiguió ganar la Guerra Civil Española en 1939, que él mismo había iniciado, gracias a la masiva ayuda que recibió de sus grandes amigos Hitler y Mussolini. Pero, a diferencia de ellos, murió pacíficamente en su cama en noviembre de 1975, después de treinta y seis años de una dictadura implacable. Y su memoria aún no está asentada. El ascenso del grupo de extrema derecha Vox muestra todo lo contrario.

El partido no es oficialmente franquista, pero sigue abordando temas queridos por el Caudillo y, en las regiones donde gobierna con la derecha, adopta medidas destinadas a sofocar las leyes conmemorativas llevadas a Madrid por los gobiernos de izquierda. Entonces, ¿cómo se explica que una parte de la población de un país que sufrió durante tantos años una dictadura implacable siga cultivando una cierta nostalgia por ella? Respuesta con François Reynaert, alias Uncle Obs, en el vídeo que encabeza el artículo.