Por haber apoyado a ciertos denunciantes, permanecieran anónimos o no, y a veces a las asociaciones que han retomado sus revelaciones desde la primera fugases esencial aprender lecciones de filtración extraordinario “Inside Deutsche Bank”, resultado del trabajo de investigación de más de 200 periodistas de una cincuentena de medios de comunicación de todo el mundo. Una asombrosa cantidad de documentos (alrededor de 15 millones) puestos a disposición por dos denunciantes (empleados bancarios) revelaron la elusión de la ley por parte del Deutsche Bank y sus propios compromisos en beneficio de la matoncracia global, a veces la más exclusiva.

En primer lugar, debemos recalcar incansablemente que estas fuentes de información que fluyen hacia los ordenadores de los consorcios de periodistas que se han ido formando a lo largo de los años sólo son posibles gracias a la valentía ejemplar demostrada por los empleados de las mayores empresas y, en este caso, de uno de los mayores bancos del mundo. Los riesgos pueden ser muy altos para los periodistas que colaboran desde países donde el estado de derecho es débil o está hecho jirones.

Varios de ellos fueron objeto de la investigación del “Inside Deutsche Bank”. Mohamed Adel fue detenido recientemente en Egipto, un pretexto para hacerle pagar por su libertad de expresión y su valentía. Daniel Ojukwu, corresponsal en Nigeria de la Fundación para el Periodismo de Investigación (FIJ), también encarcelado recientemente, es otra víctima colateral, al igual que Ravi Nair y Josy Joseph (uno de los dos periodistas que obtuvieron el filtración) probablemente estén en la India.

Es nuestra responsabilidad colectiva brindarles asistencia y exigir su liberación lo antes posible. Otros pueden ser perseguidos por regímenes que cínicamente se aprovechan de nuestra falta de atención a graves violaciones de derechos humanos que cada vez se ignoran más. De hecho, sin estos denunciantes, ningún juez y, a fortiori, ninguna ONG tiene ninguna posibilidad de ser consciente de la enormidad de estas acciones criminales.

Además, la revelación de la mayoría de los grandes escándalos financieros de los últimos treinta años sólo ha sido posible gracias a los denunciantes. Son los únicos que pueden descubrir mecanismos a los que ningún detective financiero, ni siquiera el más testarudo, puede tener acceso. Desde la primera filtración políticos, los “Papeles del Pentágono”, es decir, las revelaciones del “New York Times” y del “Washington Post” sobre la guerra de Vietnam en 1971, luego, por supuesto, las filtraciones de “WikiLeaks” en 2010, es esencialmente en el ámbito de las finanzas donde se celebra la ceremonia de la gran Fugascomo “OffshoreLeaks” (2013), “LuxLeaks” (2014), “Panama Papers” (2016), “FootballLeaks” (2016). Todos estos fugas reveló la insensata duplicidad de los grandes ingenieros del derecho y de las cifras y la indulgencia a la que fueron sometidos por parte de quienes se encargaban de controlar su actividad.

La segunda lección es terrible. Si queremos descubrir qué significa la ejemplaridad en los compromisos anticorrupción, los códigos de buena conducta, los mecanismos de seguimiento interno, etc., debemos leer y releer los compromisos del Deutsche Bank. Si uno tiene alguna duda sobre su increíble duplicidad, basta leer los artículos publicados por los medios de comunicación de todo el mundo. También tenemos derecho a pensar que esta ley interna que el banco se ha impuesto es en realidad sólo una máscara para ocultar la persistencia en el vicio. En otras palabras, blanquearse. El gran banco había endurecido todos sus compromisos después de verse salpicado por importantes escándalos financieros en la década de 2010. ¿Hay otras palabras además de las de cultura estructural de la impunidad?

Es necesaria otra lección. Las mayores potencias financieras privadas, en un momento de financiarización acelerada y que, a los ojos de todos los ciudadanos, se vuelve cada vez más mortífera para su poder adquisitivo y para la humanidad, en última instancia poco tienen que ver con la ley. Sus representantes aplauden cada semana en decenas de conferencias, del brazo de grandes ONG, en todo el mundo, mostrando esta exigencia de ejemplaridad y, en realidad, en la oscuridad de los ordenadores, utilizando las herramientas más sofisticadas, le dan la espalda. El colmo de la hipocresía y el abuso de confianza frente a los ciudadanos y los Estados es aquí excepcional. Favorecer a las fuentes de ingresos más tóxicas nos resulta una broma.

Quienes sabían necesariamente soportaron la tiránica ley del silencio, cuando no la intimidación o el chantaje para lograr el despido (muy eficaz en estos tiempos). Estamos sólo en el principio, pero “Inside Deutsche Bank” también nos dice que si el legislador nacional o europeo no prevé sanciones financieras muy disuasorias, el blanqueo de dinero, como siemprecontinuará. No es conspirativo pensar que este gran banco europeo no es un caso aislado y casual dentro del mundo financiero.

Contrariamente a lo que podría esperarse, el riesgo reputacional no es, sistemáticamente, un talón de Aquiles para estos grandes bancos. No bastará con un nuevo arrepentimiento activo o una declaración de culpabilidad para que estas estratagemas dejen de persistir y, si es necesario, de manera cada vez más sofisticada. Más allá de los procedimientos contra el banco que sin duda se iniciarán en Alemania o en otros países, lo cierto es que, moralmente, pactar con tanta intensidad con quienes se enriquecen a costa de las peores violaciones de los derechos humanos es repugnante.

Por último, y esto es lo que sigue siendo muy preocupante, ¿cómo es posible que tal evasión de la ley y de sus propios compromisos por parte del banco haya escapado a los reguladores? Recientemente, en Europa, algunas empresas luxemburguesas han utilizado la ausencia en su país de una ley Sapin II (es decir, la ley francesa que protege a los denunciantes) como argumento para promover a las personas más ricas. La cuenta definitivamente no está ahí. Se demuestra así que si el planeta financiero almacena cada vez más ética, con demasiada frecuencia es cada vez menos.

EXPRESO ORGÁNICO

William Bourdon Es abogado de Barracuda Media NPC, la asociación sudafricana que coordinó la investigación internacional “Inside Deutsche Bank”.