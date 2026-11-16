Prohibición de entrada a Israel a Jean-Luc Mélenchon y Mathilde Panot

Publicado el 12 de noviembre de 2026 a las 18:52 horas, actualizado el 13 de noviembre de 2026 a las 10:41 a. m. Lectura: 1 min.

Israel anunció el jueves 12 de noviembre que prohibía la entrada en su territorio al líder de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, atribuyendo a su formación una “Posición extremadamente hostil hacia Israel”.

En una primera reacción en la radio France-Info, Jean-Luc Mélenchon afirmó que estaba “prohibido ingresar a un territorio donde no ha solicitado la entrada”. “Lamento que el gobierno de Israel me esté persiguiendo de esta manera”añadió.

“Israel responderá con firmeza a quienes busquen dañarlo y no permitirá que personas que actúen contra sus intereses e inciten al odio contra sus ciudadanos entren en su territorio”dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí saliente en un comunicado.

Durante una reunión celebrada el sábado en Le Bourget, cerca de París, donde presentó el programa LFI, Jean-Luc Mélenchon, candidato a las elecciones presidenciales, denunció una vez más una “genocidio” en Gaza –acusación firmemente rechazada por Israel– y criticó a un “anexión gradual de Cisjordania” ocupada por el Estado judío.

El ministro Gideon Saar afirmó que esta prohibición se aplica también a la presidenta del grupo parlamentario LFI, Mathilde Panot. “Sigo buscando las malas noticias”bromeó la diputada de LFI en X, acompañando su mensaje con un emoji de la bandera palestina.

“Ambos hicieron comentarios transmitiendo acusaciones falsas de crímenes atribuidos a Israel”criticando también a Jean-Luc Mélenchon por haber llamado “que los barcos franceses escolten a las flotillas ilegales a Gaza”añade el comunicado de prensa.