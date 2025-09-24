Respuesta de los alquileres: un informe parlamentario propone extender el sistema

Publicado el 24 de septiembre de 2025 a las 8:53 p.m. Lectura: 2 min.







Los diputados Annaïg Le Meur (Renaissance) e Iñaki Echaniz (PS) ofrecen en un informe presentado este miércoles 24 de septiembre para perpetuar el sistema de gestión de alquileres y hacer que sea accesible para todos los municipios en la zona estirada y sus vecinos.





El final de la experimentación de alquileres supervisados, establecidos en 72 comunidades, está programado para noviembre de 2026. Estas comunidades habían publicado en junio un informe, revelado exclusivamente por “Le Nouvel OBS”, también defendiendo la sostenibilidad y la ampliación del sistema.













El informe también concluye que el sistema “No es la causa de la disminución general en la oferta de alquiler, que también afecta a las ciudades sin supervisión”. Él recuerda que la supervisión “No está destinado a reducir los alquileres” pero para acompañar el aumento de “Evite los alquileres excesivos”. Según el Taller de Planificación Urbana de París (APUR), la renta promedio observada entre julio de 2023 y junio de 2024 en París fue 8.2 % más baja de lo que hubiera sido en ausencia de supervisión.





Un próximo proyecto de ley





Los dos diputados apuntan a presentar un proyecto de ley rápidamente sobre la base de este informe y una misión de evaluación económica comandada por el gobierno para “Legeter y mejorar el dispositivo”especifica el diputado macronista de Finistère Annaïg le Meur.





Una de las propuestas del informe es permitir que todos los ayuntamientos voluntarios ubicados en una zona tensa y sus aburridos municipios establezcan la supervisión de alquileres.





Para mejorar los suplementos de alquiler fronterizo, actualmente “La parte más vaga del sistema” Para Iñaki Echaniz: el informe sugiere dar un precio relativo por m² a “Superficies adicionales” (terraza, bodega, entrepiso, etc.) que se agregará al alquiler básico. Actualmente, estos suplementos de alquiler “Muela muchos litigios”según el diputado de los Pyrées-Atlantiques, quien pide la transparencia de las decisiones judiciales para remitir a los propietarios y agentes inmobiliarios sobre las características excepcionales admitidas.









Los dos diputados también hacen recomendaciones para un mejor cálculo del alquiler de referencia. Pero también para contrarrestar las estrategias para evitar la ley, a través de la colocación o colocación, o reequilibrar el tiempo de apelación y proteger al inquilino de una ruptura abusiva del arrendamiento.





“Una gran victoria para los inquilinos”





En junio, los parlamentarios y alcaldes de izquierda se movilizaron para defender el sistema, utilizado en particular en París, Lille, Lyon y Burdeos, y se había presentado un proyecto de ley en el Senado. Sin embargo, Annaïg Le Meur e Iñaki Ecechaniz planean presentar un nuevo texto. La renuncia ministra de vivienda Valérie Létard había pedido evaluaciones del sistema antes de una posible decisión sobre su futuro.









“La gestión de los alquileres funciona y debe perpetuarse. En París, este dispositivo ya se ha demostrado. Gracias a él, cada inquilino ahorra un promedio de 1,200 euros por año”reaccionó en un comunicado de prensa, el senador comunista de París, Ian Brossat, co -autor del proyecto de ley presentado en el Senado.