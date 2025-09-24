El Intersyndicale ofrece un nuevo día de movilización el 2 de octubre, Lecornu solicita una “contribución” de los socios sociales

Publicado el 24 de septiembre de 2025 a las 1:37 p.m.

Actualizado el 24 de septiembre de 2025 a las 9:05 p.m. Lectura: 3 min.







“Una oportunidad perdida” : La inter -unión estimada este miércoles 24 de septiembre, después de casi dos y medio de mantenimiento en Matignon, que el primer ministro Sébastien Lecornu había traído “No hay respuesta clara” Sobre sus demandas y anunció un nuevo día de movilización el 2 de octubre.









“El Primer Ministro no proporcionó ninguna respuesta clara a las expectativas de los trabajadores”Deplorado en nombre de la Unión Inter -Unión del CFDT Marylise Léon.





El Primer Ministro recibió toda la interunión (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, ANSA, FSU y Solidares), en presencia de ministros renunciantes Catherine Vautrin (Labor, Salud y Solidaridad), Astrid Panosyan-Bouvet (trabajo y empleo) y Laurent Marcangeli (servicio público).









Llegaron juntos en Matignon, los sindicatos también surgieron juntos para expresar su insatisfacción. Anunciaron un nuevo día de huelgas y movilización el 2 de octubre, una fecha que aún debe confirmarse este miércoles al final del día por la intervala. En el proceso, el Partido Comunista e Insumise France anunciaron a BFM-TV que se unieron a esta llamada.





“Hubiera sido más efectivo para preparar pancartas”









Sébastien Lecornu no “No hay elemento específico” Sobre la justicia fiscal, lamentó Sophie Binet. El número 1 del CGT castigado “Dos horas de lengua de madera”Lanzamiento: “Hubiera sido más efectivo para preparar pancartas”.









En cuanto a la reforma de la pensión de 2023, el punto central de la Unión afirma, “Es uno de los sujetos que han sido los menos claros”Deploró Marylise Léon. No dijo una palabra de una posible suspensión, lamentó Sophie Binet.





Desde su llegada a Matignon, donde había prometido inmediatamente “Rupturas” Básicamente, el Primer Ministro ya ha recibido organizaciones representativas una por una. Al final de su día de huelga y manifestaciones del 18 de septiembre, invitó a los sindicatos a regresar para verlo.





Lecornu solicita una “contribución sobre cinco temas”





Después de recibir también las organizaciones de empleadores que también son reensambladas: el Medef planea una reunión, rara para su organización, el 13 de octubre, Sébastien Lecornu anunció por la noche que se dirigiría a los socios sociales “En los próximos días” un correo “Pedirles su contribución en cinco temas”.





En un comunicado de prensa publicado por sus servicios, el primer ministro invita a las organizaciones comerciales y de empleadores a entregar sus huellas al “Financiación de protección social”allá “Reindustrialización” Y “Soberanía económica”EL “Condiciones de trabajo y calidad de vida en el trabajo”EL “Fortalecer el paritarismo” y el “Modernización del mercado laboral”.









En este sentido, dice que él “Muy consciente de las preocupaciones y ansiedades de los trabajadores en el país, a lo que será necesario proporcionar respuestas justas”. El primer ministro también asegura “Que no podía tener la intención de entrar en vigor, pero avanzar en relación con ellos”y que él quería el “Revisión (…) en los próximos días para hablar con mayor precisión sobre el presupuesto y el proyecto global que llevará”.





Sébastien Lecornu insiste en “Su apego al diálogo social” y subraya que “En la historia reciente, un primer ministro nunca había recibido los socios sociales dos veces antes de la capacitación de su gobierno”.





Los intercambios continúan con las fuerzas políticas





En busca de un acuerdo de no censura con las fuerzas políticas y, en particular, los socialistas, el primer ministro también dice que él “Continúa intercambios con fuerzas políticas en paralelo” y que el “Presentará el proyecto global a tiempo, teniendo en cuenta todas las consultas que ha realizado”.









En detalle de los temas, solicitó notablemente el financiamiento de la protección social, “¿Cuál debe ser la parte del trabajo en el financiamiento (CE), qué (es el) equilibrio financiero para nuestro sistema de seguro de salud y pensiones, qué (son) financiación alternativa”.





En el “Modernización del mercado laboral”espera sus propuestas en “Cómo promover la rápida integración de los jóvenes, cómo fluidificar el mercado laboral”. Y en el “Fortalecer el paritarismo”preguntó en particular “Cómo fortalecer () habilidades (parejas sociales) en el contexto de la gobernanza del Seguro Social”.





Antes del anuncio de una nueva movilización entre unión el 2 de octubre, las fechas de los eventos ya florecían. Jueves, las organizaciones juveniles llaman para movilizar “En continuidad” El 10 y 18 de septiembre y contra la falta de medios de las universidades. El viernes, los agricultores de FNSEA estarán en la calle para denunciar en particular el acuerdo con los países de Mercosur. Desde el CGT hasta el CFTC, destacamos el alcance de la ira que se expresó en la calle el 18 de septiembre. Marylise Léon será la invitada de Francia 2.