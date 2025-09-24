Caza con una alondra: el Consejo de Estado aún rechaza al gobierno

Por

El Consejo de Estado, se apoderó de la búsqueda de la alondra de los campos, repudió este miércoles 24 de septiembre, una vez más el gobierno, que nuevamente intentó autorizar el método neto llamado SO "Pantas".





Entrada de dos asociaciones de defensa animal, el tribunal administrativo más alto se basó en la Directiva Europea "Pájaros" de 2009.





Ella suspendió la ejecución de un decreto ministerial realizado a fines de agosto que autorizó esta caza, una tradición del suroeste, "En los departamentos de Gironde, Landes, Lot-Et-garonne y Pyrénées-Atlantiques del 1 de octubre al 20 de noviembre". El decreto afirmó que "El objetivo de las cacerías tradicionales" es también "Cultural".









Pero para el Consejo de Estado, "El objetivo de preservar el uso de un modo de moda que constituye una práctica tradicional" No justifica una derrogación de la Directiva Europea transponida en el Código de Medio Ambiente.





"La justicia nuevamente recuerda al gobierno que la preservación de la biodiversidad debe prevalecer en un ocio mortal, si es tradicional"dijo en un comunicado de prensa, el presidente de la liga para la protección de las aves (LPO), Allain Bougrain-Dubourg. "Esta decisión es una negativa mordaz"agregó.





Una participación de "especie gravemente declinada"





Desde 2021, el Consejo de Estado debe haberse pronunciado varias veces sobre los métodos tradicionales de aves de aves que las asociaciones de defensa animal lo consideran ilícito.





Esta vez, el ministerio creía que se había otorgado una atención al método de "Pantas" Para capturar solo "Pequeñas cantidades de pájaros" Respetando ciertas reglas.





Para el LPO y la otra asociación de solicitantes, una voz, todavía es demasiado. Lo vieron “Un daño grave e inmediato a una especie de declive cuya fuerza laboral en Francia ha disminuido en casi un 25 % en veinte años”. “El LPO ha denunciado la implacabilidad del gobierno durante varios años para reintroducir las prácticas de captura arcaica ya juzgadas no de acuerdo con la ley europea”agregó la asociación. La búsqueda del tiroteo sigue siendo autorizada.