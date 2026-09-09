Resolver una ecuación centenaria ilustra una vez más la feroz rivalidad entre OpenAI y Anthropic

El recuento es bueno. OpenAI anunció el martes 8 de septiembre que uno de sus modelos de inteligencia artificial había resuelto un problema matemático de casi un siglo de antigüedad en menos de cuatro días. “Este es un hito importante en la investigación de la IA. Es la promesa de que será posible responder a otras preguntas, entre las más complejas”.estimó Mark Chen, jefe de investigación de OpenAI, durante una rueda de prensa.

La llamada ecuación de Navier-Stokes se refiere al movimiento de fluidos (gases y líquidos) y a la capacidad de anticiparlo en el tiempo. Se utiliza para muchas aplicaciones concretas, como modelos meteorológicos o el diseño del ala de un avión. Fue establecido por el trabajo del matemático e ingeniero francés Henri Navier en 1822, complementado por el del físico y matemático británico George Gabriel Stokes, quien le dio su forma final en 1845.

Se consideró tal su importancia que fue seleccionado en 2000 por el organismo de investigación Clay Mathematics Institute entre los siete problemas llamados “del milenio” cuya resolución le daría a su autor un premio de un millón de dólares.

OpenAI dice que resolvió la ecuación en solo ochenta y ocho horas mediante un modelo “con capacidades significativamente mayores que el GPT-6 Astra”su última incorporación se lanzó hace menos de una semana. Para ello, el modelo utilizó más de 10.000 agentes de IA trabajando juntos y produjo más de 130 mil millones. “fichas”una unidad básica que mide el volumen de contenido generado. El coste de la potencia informática utilizada para alcanzar el objetivo asciende a “millones de dólares”explicó Mark Chen.

Sam Altman reveló que OpenAI se embarcó en esta misión después de escuchar rumores de que “Los modelos antrópicos habían resuelto uno de los problemas del milenio”. “Queríamos saber si alguno de los nuestros también podría hacerlo”.

¿Rumores? En realidad, desde hace meses, un dúo de matemáticos corren para resolver esta ecuación: el australiano Tristan Buckmaster y un tal Levent Alpöge, que no es otro que un empleado de Anthropic.

Unas horas antes del gran anuncio de OpenAI, Tristan Buckmaster publicó un mensaje en el que cuestiona el proyecto OpenAI, del que conoció, y en el que ve claramente similitudes con su propio trabajo. Con Levent Alpöge mantuvieron hipótesis diferentes de las elegidas actualmente por todos los demás investigadores para resolver Navier-Stokes. Sin embargo, según él, el modelo OpenAI tomó este camino para lograr su solución. Peor aún, lo que alimenta particularmente sus sospechas es que el dúo utilizó Codex, la IA de OpenAI dedicada a la programación. Por lo tanto, Tristan Buckmaster preguntó claramente a la empresa si sus datos se habían utilizado internamente para entrenar su modelo.

“Para ser claros, no utilizamos sus indicaciones ni resultados para dirigir a nuestros modelos o a nuestros agentes”se defendió por primera vez un investigador de OpenAI. Pero, un poco más tarde, OpenAI admitió que no podía “desechar” el escenario según el cual los datos anonimizados del dúo de investigadores “pudimos ayudar a mejorar nuestros modelos”. Según “Le Monde”, al conocer el trabajo en curso –a punto de finalizar– de los dos investigadores, uno de los cuales es, por tanto, empleado de su principal competidor Anthropic, OpenAI se habría embarcado en una carrera loca. Durante las conversaciones con Tristan Buckmaster sobre las fechas de publicación de la obra, la empresa de Sam Altman habría solicitado que el nombre de Levent Alpöge no apareciera allí. Una acusación negada rotundamente por OpenAI.

El matemático estadounidense-australiano Terence Tao, medalla Fields en 2006 (a menudo llamado Premio Nobel de Matemáticas), lamentó que la búsqueda de soluciones matemáticas se confiara enteramente a los modelos de IA en lugar de favorecer la colaboración entre los matemáticos y la inteligencia artificial. Dentro de la comunidad matemática, a algunos les preocupa, entre otras cosas, que los resultados producidos por la IA se vuelvan no verificables, lo que impediría que la investigación avance.