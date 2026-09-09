Funeral del “carnicero de los Balcanes”: miles de personas se reunieron en Serbia, la UE condena su “glorificación”

Miles de personas se reunieron este lunes 7 de septiembre en Belgrado antes del funeral del ex líder militar de los serbios de Bosnia, Ratko Mladic, mientras Bruselas rechaza una vez más cualquier “glorificación” de un hombre condenado por genocidio durante la guerra de Bosnia de los años 1990.

Ratko Mladic murió a finales de agosto a la edad de 84 años, en La Haya, Países Bajos, donde cumplía condena de prisión por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra de Bosnia en los años 1990.

El Ministro de Justicia serbio, Nenad Vujic, anunció inicialmente “honores militares y estatales” Mladic –lo que provocó indignación internacional– antes de que el presidente del país, Aleksandar Vucic, moderara la decisión. El presidente Vucic rechazó las acusaciones de “glorificación” del ex general, afirmando que la ceremonia se realizaría de acuerdo con los deseos de la familia.

“La glorificación de los criminales de guerra, la negación del genocidio y el revisionismo (…) no tienen cabida en la UE ni en los países candidatos”como es el caso de Serbia, afirmó el lunes un portavoz del servicio diplomático de la UE.

En Belgrado, numerosos seguidores del hombre al que los medios internacionales habían apodado el “carnicero de los Balcanes” comenzaron a acudir este lunes por la mañana a la pequeña iglesia ortodoxa de Saint-Luka con apariencia de funeral nacional. Tradicionalmente, este tipo de funeral se lleva a cabo en el gran templo de San Sava.

En el interior del edificio religioso repleto de iconos religiosos, seis soldados se turnaron para posicionarse delante de su ataúd, donde su fotografía, sus medallas militares y una rígida gorra de oficial con visera se han vuelto inseparables de su persona.

Cerca colgaban banderas serbias y una enorme pancarta desplegada sobre la calle proclamaba: “Bienvenido, general, gracias a su madre por haber dado a luz a un héroe, para que regrese la gloria de la “Gran Serbia”. »

Cerca de allí, Rade Bajic está de acuerdo y llama a Mladic un “gran hombre y gran luchador”. Sus restos serán expuestos en la iglesia durante cinco horas, antes de una ceremonia y una procesión hacia un cementerio cercano.

Funerales que hacen temblar a la gente en Europa. La comisaria europea Marta Kos, encargada de la ampliación, canceló una visita prevista para el 9 de septiembre a Serbia, explicando que “la glorificación que rodeó su muerte” era “incompatible con los valores sobre los que se construyó la UE”.

Denis Becirovic, miembro bosnio de la presidencia tripartita del país, denunció “un acto de identificación de los líderes de Serbia con uno de los peores asesinos de la historia europea”. “Esto tendrá consecuencias impredecibles para el futuro de toda la región”escribió.

Mladic era la cara militar de un trío siniestro – junto con el ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic (también murió en prisión en La Haya) y el ex líder serbobosnio Radovan Karadzic (también condenado por la justicia internacional y aún cumpliendo su condena) – en un momento en que la ex Yugoslavia se sumió en una matanza después de la caída del comunismo. La guerra de 1992-1995 en Bosnia dejó alrededor de 100.000 muertos y 2,2 millones de desplazados.

Mladic fue detenido en 2011, tras dieciséis años de fuga, y condenado definitivamente a cadena perpetua en 2021, tras nueve años de juicio en La Haya. Fue declarado culpable de genocidio por su papel en la masacre de Srebrenica de julio de 1995, la peor matanza en masa en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que se cobró la vida de unos 8.000 hombres y adolescentes musulmanes. También fue condenado por perseguir y expulsar a musulmanes y croatas de Bosnia, aterrorizar a civiles durante el asedio de Sarajevo y tomar como rehenes a las fuerzas de paz de la ONU durante los bombardeos aéreos de la OTAN en 1995.