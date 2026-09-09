¿Por qué la extrema derecha es tan poderosa en el este de Alemania?

Aunque esperados, los resultados de las elecciones que tuvieron lugar en Alemania en el Estado federado de Sajonia-Anhalt el 6 de septiembre de 2026 plantean preguntas: ¿cómo es posible que más del 40% de los alemanes voten por una extrema derecha muy cercana a los neonazis después de lo que vivió su país entre 1933 y 1945 y de la devastación que esto causó, especialmente en el este del país? Más allá de las disfunciones vinculadas a la reunificación, el espectacular éxito de AfD, Alternative für Deutschland, en el este de Alemania, tiene sus raíces en la historia específica de posguerra de esta parte del país.

En el origen del éxito del AfD en el este de Alemania se encuentra, por supuesto, el resentimiento duradero que sienten los alemanes orientales, los Ossis, tras la caída del muro contra los alemanes occidentales, los Wessis, y su comportamiento neocolonial y despectivo hacia ellos en todos los ámbitos. Ya sea en la economía, con la liquidación de casi todas las empresas de Alemania del Este, en el aparato estatal y en las administraciones, donde puestos de responsabilidad fueron ocupados en gran medida en el Este por Wessis en los años 1990, o incluso en la cultura, donde las producciones de Occidente han suplantado y aplastado a las importantes que preexistían en el Este. Y mientras tanto, dentro del bloque soviético, los alemanes orientales eran vistos, y se sentían ellos mismos, como los mejores de la clase.

Ha pasado tiempo desde la reunificación de 1990 y desde entonces se ha producido un cierto acercamiento entre Oriente y Occidente a nivel económico y social. Pero persiste una brecha significativa y Sajonia-Anhalt, en particular, sigue siendo, aparte de las ciudades-estado de Bremen, Hamburgo y Berlín, el Land donde, con un 8,2%, al igual que en Francia, la tasa de desempleo es la más alta de Alemania. También es el Estado federado con la renta per cápita más baja. Suficiente para alimentar los resentimientos en el momento en que las recetas ordoliberales que han estructurado toda la política alemana en Occidente desde el final de la Segunda Guerra Mundial están mostrando sus límites con la grave crisis que atraviesan la economía y la industria alemanas…

Este odio hacia los Wessis rápidamente abarcó a todos los partidos tradicionales de Alemania Occidental que, aparte de los democristianos, nunca lograron afianzarse en el Este. Este rechazo benefició inicialmente al partido Die Linke y a sus predecesores, herederos del antiguo Partido Comunista de Alemania Oriental. Hace tiempo que tienen grandes resultados en esta parte de Alemania e incluso gobernaron el Estado federado de Turingia entre 2014 y 2024. Pero acabó cristalizando principalmente en los últimos años en torno al AfD, un recién llegado a la escena política alemana.

Creado en 2013, el AfD es originalmente un partido euroescéptico bastante burgués del partido liberal, nacido durante la crisis de la zona euro en oposición a los planes de apoyo a los países del sur de Europa. Pero rápidamente se transformó, particularmente con la crisis de refugiados sirios en 2015, en un partido de extrema derecha, racista y xenófobo, infiltrado por numerosos neonazis. El cambio entre Die Linke y AfD en las preferencias de los votantes del este de Alemania se está produciendo en este momento en torno al tema de los refugiados por motivos de xenofobia y racismo.

¿Cómo es posible que el fuego racista se haya apoderado tan fácilmente del este de Alemania después de la experiencia nazi? En primer lugar, tres generaciones nos separan ahora del fin de la Segunda Guerra Mundial y una de las características más comprobadas de la especie humana es su incapacidad para aprender de forma sostenible las lecciones de su propia historia. Pero más allá de esta observación general que explica principalmente los votos a AfD en el oeste, el éxito particular de este partido en el este de Alemania, donde obtiene el doble de votos que en el oeste, se debe en gran medida a las especificidades del período de posguerra en esta parte del país.

La ocupación soviética provocó la imposibilidad de viajar para casi toda la población en Alemania Oriental y otros lugares y la ausencia de inmigración a estos países durante cuatro décadas. Aparte, para Alemania del Este, algunos vietnamitas que vinieron a trabajar allí pero se mantuvieron reservados y cuidadosamente vigilados para evitar cualquier contacto con los nativos. Los únicos extranjeros que vieron los alemanes orientales durante cuarenta años fueron los soldados soviéticos que ocuparon su territorio. No basta con fomentar la apertura al mundo…

En realidad, esto no cambió después de 1990. Incluso si los alemanes orientales comenzaron a viajar, casi ningún inmigrante vino a establecerse en estas regiones aletargadas donde los empleos eran escasos. Pero en 2015, ante la llegada a Alemania de más de un millón de refugiados, un gran número de ellos sirios, la política de Angela Merkel consistió en distribuirlos por todo el territorio y en todos los municipios.

En el resto de Alemania esta acogida fue bastante buena. Las iglesias, poderosas en nuestro vecino, se han movilizado en particular para lograrlo. Pero este no fue el caso en el este de Alemania, pobre y muy descristianizada desde la RDA. Enfrentados brutalmente a los primeros musulmanes que encontraron en sus vidas, en el mismo momento en que el Estado Islámico aumentaba sus horrores en Medio Oriente y cuando se producían numerosos ataques islamistas en Europa, muchos alemanes orientales se asustaron y buscaron refugio en los brazos de la extrema derecha xenófoba. Y en el este de Alemania han aumentado los actos racistas contra los refugiados.

Esta particular permeabilidad de los alemanes orientales al racismo también puede explicarse por la diferencia en el tratamiento del pasado nazi entre el este y el oeste del país en el período de posguerra. En Alemania occidental, después de un período de reconstrucción en el que a menudo se barría el polvo bajo la alfombra y muchos nazis pudieron recuperar un lugar prominente en la sociedad, se llevó a cabo un trabajo intenso durante las décadas de 1960 y 1970, cuando los baby boomers exigieron responsabilidad a la generación de sus padres. Y muchas de estas cuentas pudieron ser aclaradas en aquel momento en la sociedad de Alemania Occidental, aunque esta agitación también había llevado a excesos, con el terrorismo de la Rote Armee Fraktion, la banda de Baader.

Este trabajo nunca se ha hecho en el este. Al igual que en Occidente, los ocupantes rusos también confiaron en parte en ex nazis para administrar el país, particularmente en los servicios de seguridad, incluso si nunca les permitieron acceder a posiciones de liderazgo como fue el caso en Occidente. La propaganda antifascista y antinazista estaba omnipresente en la antigua RDA pero, para los mortales comunes y corrientes de Alemania Oriental, era sólo un mensaje dirigido a la población por una dictadura al servicio de un ocupante extranjero que se les había impuesto. No hay ninguna razón para apropiarse y hacer suyo ese discurso.

El trabajo íntimo, interno de cada familia, que abarca el conjunto “sociedad civil” sobre la cuestión del nazismo que tuvo lugar en Occidente en los años 1960 y 1970, de hecho nunca se llevó a cabo en Oriente. Esto también ayuda a explicar la permeabilidad específica, a priori sorprendente, de esta parte de Alemania al discurso francamente neonazi actual.

EXPRESO ORGÁNICO

Copresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, Guillaume Duval ha sido escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión. Firmó el manifiesto “Construir 2027”, lanzado por Raphaël Glucksmann, Boris Vallaud y Yannick Jadot.