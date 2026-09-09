“Rendirse no es una opción”: tras la histórica victoria de la extrema derecha alemana, Merz en la cresta de la ola

Publicado el 7 de septiembre de 2026 a las 17:16, actualizado el 7 de septiembre de 2026 a las 5:53 p.m. Lectura: 1 min.

El domingo fue como una pesadilla hecha realidad para el canciller alemán Friedrich Merz. Cada vez más cuestionado por sus compatriotas alemanes y en su partido conservador, la CDU (Unión Demócrata Cristiana), fue testigo de una victoria histórica de la extrema derecha durante unas elecciones regionales. En Sajonia-Anhalt, el partido AfD (Alternativa para Alemania) obtuvo casi el 44% de los votos frente al suyo, que obtuvo el 17%. Si el gerente se dijera “profundamente conmocionado”inmediatamente prometió… no cambiar nada, o casi nada.

“Mi determinación es continuar el curso de las reformas, sin romperlas, pero sé que (…) necesitamos explicarlos mejor”declaró tras una reunión de la dirección de su partido conservador, la CDU. Una manera de enfatizar su ” determinación “ gobernar, reconociendo al mismo tiempo su responsabilidad en esta derrota. Friedrich Merz, además de su notoria impopularidad, ha acumulado disputas dentro de su coalición con los socialdemócratas sobre las reformas a llevar a cabo, sin siquiera mencionar varias meteduras de pata en su haber.

Aún. “Rendirse no es una opcióndijo. Del futuro de nuestro país depende nada más y nada menos. » Y recordar que es “elegido por cuatro años” desde 2025, lo que parece descartar cualquier dimisión.

En cuanto a la victoria del candidato Ulrich Siegmund, del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania en Sajonia-Anhalt, acusado regularmente de tentaciones autoritarias, de racismo y señalado por sus vínculos con el movimiento neonazi, consideró que“en democracia”había que aceptarlo. Friedrich Merz prometió así defender “la ley fundamental”es decir, la Constitución alemana que protege en particular la libertad de opinión, recordando al mismo tiempo las lecciones aprendidas en el momento de redactar esta Constitución, tras la Segunda Guerra Mundial: “Sabemos que Alemania, por su historia (Nazi, nota del editor)tiene una responsabilidad especial. Siempre preservaremos nuestro orden político y nuestra base sólida en Europa”.dijo.

Otro recordatorio sonó como una advertencia inminente. La canciller se refirió a otras dos elecciones regionales que se celebrarán próximamente, el 20 de septiembre. En Mecklemburgo-Pomerania Occidental (norte), el AfD lidera según las encuestas, y en Berlín la CDU, la extrema izquierda y la extrema derecha están empatadas.

En Sajonia-Anhalt, su líder conservador derrotado el domingo, Sven Schulze, reconoció que el AfD tiene una “mandato de gobernar”incluso si le faltan tres funcionarios electos para alcanzar la mayoría absoluta. Ahora se plantea la cuestión de las coaliciones entre partidos para que AfD tenga la mayoría absoluta en la región. ¿Viajará el cordón sanitario alemán que prohibía este tipo de uniones con la extrema derecha? En cualquier caso, el canciller subrayó que este crecimiento electoral del AfD cambió la situación según él. “en toda Alemania”.