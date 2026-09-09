Impulsado por Faure, Ruffin se ofrece a unirse a las primarias de izquierda... y es rechazado por Glucksmann

(Artículo actualizado a las 20:31 con la reacción de Olivier Faure)

¿Se desarrollarán las primarias de la izquierda socialista y democrática según lo previsto? Y si es así ¿cuáles serán las reglas y los participantes? Organizada por el Partido Socialista (PS) y la Plaza Pública, la votación para decidir entre el candidato socialista está prevista para los días 9 y 10 de octubre y 16 y 17 de octubre. Pero este martes 8 de septiembre no todo parece estar decidido todavía.

El lunes, el ex candidato presidencial rebelde François Ruffin interrogó a Raphaël Glucksmann en X sobre unas primarias ampliadas a su candidatura. El fundador de Debout! También propuso una tasa de votación de 2 euros en lugar de los 15 euros solicitados por el PS y la Place Publique. François Ruffin se basa entonces en las repetidas declaraciones de Olivier Faure para abrir las primarias a más candidatos.

El lunes, el jefe de los socialistas indicó en BFMTV que quería “unas primarias de Ruffin a Glucksmann para permitir que toda la izquierda social y ecológica se reúna”. “Si me preguntas si quiero bloquear a los que quieren entrar por la entrada de la discoteca”añadió, indicando claramente sus pensamientos.

Unas horas más tarde, François Ruffin se hizo eco de las palabras de Olivier Faure al interrogar directamente al candidato a la plaza pública, Raphaël Glucksmann. “Para mí es sí. Y tú, @rglucks1, ¿qué respondes? (…) Incluso te ofrezco un debate para que puedas explicar esto y tus opciones. Hay un canal que sería de interés, ¿no? »escribió en la red social X. Y para justificar: “Desde hace diez años, nuestra convicción no ha cambiado: los socialistas con los socialistas, los rebeldes con los rebeldes, los comunistas con los comunistas, los ecologistas con los ecologistas, cada uno en su “espacio”, en su “perímetro”, es mortal, es la seguridad de la derrota. »

La llamada de François Ruffin a Raphaël Glucksmann para aclarar públicamente su posición fue oportuna: este martes por la mañana, pocas horas después del mensaje, el candidato presidencial de la Place Publique fue el invitado de la radio RTL. Y él respondió negativamente. “Los militantes socialistas hemos decidido, no cambiamos las reglas durante el juego”el eurodiputado se molestó. “Lo que espero es que todo el mundo respete la norma y, cuando eres primer secretario del Partido Socialista, lo primero que debes hacer es respetar el voto de tus propios activistas”decidió Raphaël Glucksmann.

“Para lo que me voy a movilizar es que estas primarias salden todas las cuentas, que por fin definamos una línea coherente y clara, que reconstruyamos una izquierda capaz de gobernar este país, capaz de poner fin a diez años de injusticia y de impasse”añadió quien actualmente domina las encuestas de intención de voto presidencial en este arco socialdemócrata.

Los lugartenientes de cada bando se enfrentaron luego en la red social “La capilla se pelea con una primaria muy popular” cuando Sacha Houlié, de la Place publique, interrogó a François Ruffin: “Ustedes son anticapitalistas, son soberanistas, están en contra de la energía nuclear civil, se oponen a la regularización de los trabajadores extranjeros. (…). ¿Cómo puedes pretender encarnar la izquierda socialdemócrata? ». El propio Olivier Faure respondió secamente a Raphaël Glucksmann, informa BFMTV: “ Que él se encargue de la Place publique, yo me encargo del PS “. La batalla de la izquierda está lejos de terminar.