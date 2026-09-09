Los comentarios racistas de un policía de Carcasona adscrito a la RN indignan a la clase política: lo que sabemos

“Una liberación del discurso racista” en Francia, para Aurore Bergé, ministra responsable de la igualdad y la lucha contra la discriminación. “V.Así sería una Francia liderada por la RN », preocupa al candidato presidencial Gabriel Attal. “ Este policía municipal forma parte del servicio de seguridad RN », recuerda el primer secretario del PS, Olivier Faure. Este miércoles 9 de septiembre, un vídeo que contenía comentarios particularmente abyectos provocó una ola de desaprobación general en la clase política, incluso en el lado de la Agrupación Nacional, que, sin embargo, también se encuentra en crisis.

El diario regional “Mediodía libre” Como reveló una amplia investigación, un vídeo fechado en noviembre de 2025, que muestra a agentes de la policía municipal de Carcassonne haciendo comentarios racistas, misóginos, conspirativos e incluso partidarios de un golpe de Estado. Una investigación preliminar está abierta desde enero de 2026. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance del asunto y de sus repercusiones políticas.

La tarde del 6 de noviembre de 2025, según el diario regional, cuatro policías municipales patrullaban las calles de Carcasona, en Aude. Mientras probaba su cámara para peatones al comienzo de su turno, el líder de su equipo cree que la apagó. Sin embargo, el dispositivo sigue funcionando y registra casi seis horas de discusiones sin que los agentes lo sepan.

Al volante del vehículo policial: el brigadier superior, que sostiene según “Mediodía libre” casi el 90% de los comentarios discriminatorios y un aumento de los insultos racistas. Al ver a un automovilista, dice: “Hacen rodar estos bougnes rápidamente”antes de hablar de la llegada de “ recinto ferial » en diciembre: “A los perros punks y a los punks no les gusta eso. » Un poco más adelante afirma: “No puedo más, en el centro de la ciudad, de los bicos, del negro, del negro, de los bicos, del afgano…” Las personas también son descritas dos veces como “monos”. Uno de sus compañeros insulta a un transeúnte “bougnoule que apesta a kebab”.

Durante la única intervención de la tarde, tras la denuncia de un animal atropellado por un automovilista, la policía bromeó imaginando que podría tratarse de un “ inmigrante “. “Un pequeño Kirikou de la sabana, llegó a Francia y fue atropellado por un vehículo”dice uno de ellos. Hablando por teléfono con un colega, el equipo resumió la situación de la siguiente manera: “A una anciana aparentemente le dio un error. »

Los intercambios también toman un cariz misógino. “Bruce Lee nunca ha sido una niña, las mujeres hacen falta en todas partes, pero cada uno tiene su propio campo (…) Nunca harás el mismo trabajo como guerrero”dice el jefe de brigada. Luego defiende una visión de “patriarca” como este “Quien manda en casa, el que es duro y tiene músculos”antes de calificar a las mujeres como “pendejos”.

Y eso no es todo. Emmanuel Macron es atacado por su sexualidad mientras que Brigitte Macron es mencionada como una mujer transgénero. Posteriormente, los agentes incluso se aventuran en terreno político con la hipótesis de un derrocamiento del gobierno. “Un pequeño golpe de Estado, una pequeña dictadura en Francia no haría ningún daño”dice uno de ellos. Otro afirma haber pensado que “ habrá un golpe de estado bajo este gobierno” porque “El ejército dará un paso al frente”. Cuando un tercero puja “Nos falta un general con grandes agallas, un pequeño golpe de estado, una pequeña dictadura en Francia que no vendría mal ».

Los medios locales afirman también que CR acompañó a Christophe Barthès en sus viajes los días 22 de marzo y 28 de mayo de 2026, justo después de que el nuevo alcalde de Carcasona tomara posesión de su cargo en el Ayuntamiento. Según el diario regional, las imágenes están en manos de los gendarmes dependientes de la fiscalía de Carcasona desde enero de 2026.

La propia CR había presentado una denuncia por “violación de la privacidad” cuando el video circuló internamente e inmediatamente tomó baja por enfermedad. Varios agentes entrevistados anónimamente por el diario han descrito durante un tiempo “atmósfera nociva” dentro del servicio, uno de ellos incluso presentó una denuncia contra este mismo jefe de brigada, alegando haber sido amenazado con “que te rompan la boca”.

Este miércoles, el ayuntamiento de Carcasona finalmente reaccionó en un comunicado juzgando los comentarios. “inaceptable”. Luego organizó una rueda de prensa a la que se prohibió el acceso a dos periodistas del grupo La Dépêche du Midi, del que forma parte “le Midi Libre”, título de prensa acusado de “ extremo izquierdo de Jean-Michel Baylet “.

El alcalde responsabilizó entonces del asunto al ex alcalde Gérard Larrat (varios derechos). Aseguró que “Todos los protagonistas de este asunto serían inmediatamente suspendidos y sancionados”. Una investigación administrativa, cuyas conclusiones afirmó haber recibido el 19 de mayo, no habría permitido, según él, “establecer con certeza la identidad de los autores de cada una de las observaciones grabadas”.

¿Cómo responder a quienes, como el coordinador de Francia Insumisa, Manuel Bompard o Gabriel Attal, se preguntan sobre la temporalidad del asunto? “ ¿Es cierto que fue reintegrado plenamente en sus funciones por el intendente RN luego de su triunfo en las elecciones municipales? ¿Por qué lo mantuvieron en el servicio de seguridad de la Agrupación Nacional? », pregunta el segundo cuando el primero se sorprende: “ Se ha llevado a cabo una investigación administrativa desde principios de 2026. Y con pleno conocimiento de causa, el nuevo alcalde RN de Carcasona lo devuelve a su cargo. “.

La Agrupación Nacional, por su parte, “Condenamos con la mayor firmeza los comentarios realizados, que son penalmente reprobables, que van en contra de los valores sostenidos por nuestro movimiento” y afirmó tener “Se procedió inmediatamente a su destitución del servicio de seguridad, así como a su exclusión de la Agrupación Nacional”.