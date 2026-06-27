“Cocinamos como palomitas de maíz”: visita al calor asfixiante de una prisión y sus celdas superpobladas

Informes El betún del patio de entrada ardía a más de 57°C y las celdas, a veces compartidas por dos o tres personas, se sobrecalentaban a 34°C: “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” sigue la visita del viernes al centro penitenciario de Villefranche-sur-Saône de la diputada ecologista por Ródano Marie-Charlotte Garin.

Con la ventana de la celda abierta de par en par con dobles rejas, Rayan (todos los nombres han sido cambiados) señala las sábanas blancas colgadas del marco, una solución improvisada para protegerse de los rayos del sol. “escribir por la mañana”. “Cuando tenemos demasiado calor, nos ponemos agua fría en la cara y el cuerpo”describe Rayan, con ojos cansados, a la diputada ecologista de Ródano Marie-Charlotte Garin, durante una visita parlamentaria al centro penitenciario de Villefranche-sur-Saône (69) el viernes 26 de junio. En el centro de la sala de 12 m2compartido por tres compañeros de prisión, el pequeño ventilador sobre la mesa parece estar luchando. El frigorífico zumba con dificultad.

El mercurio marca 38°C en esta ciudad situada al norte de Lyon, en el Ródano, un departamento en alerta roja por ola de calor, como otros 60 en Francia. El asfalto del patio de entrada a la prisión se sobrecalienta a 57°C. En la celda compartida de Rayan, la temperatura es casi de 34°C a las 11 a.m.

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